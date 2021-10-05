Железнодорожное ЧП в Одессе: поезд сбил насмерть мужчину

Сегодня днем, 5 октября, на железнодорожной станции Одесса – Поездная пассажирский поезд сбил насмерть неизвестного мужчину.

О ЧП сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, машинист поезда заметил человека, сидящего на рельсах, и экстренно затормозил, однако избежать наезда не смог.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. В полиции устанавливают его личность.

В полиции квалифицируют произошедшее по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса («Несчастный случай»).

Отметим, что это – не единственная трагедия на рельсах в Одессе и Одесской области.

Новости о смерти на железной дороге

Фото: pixabay