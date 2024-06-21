«Топ-200 Украина 2024»: одесский университет попал в десятку лучших

«Топ-200 Украина 2024»: одесский университет попал в десятку лучших

Одесский университет имени Мечникова в очередной раз вошел в топ-10 вузов Украины и оказался на девятом месте рейтинга высших учебных заведений Украины «Топ-200 Украина 2024».

Об этом сообщает «Євроосвіта».

Одесский национальный университет им. Мечникова расположился на девятой строчке рейтинга. Он улучшил свой прошлогодний результат, поднявшись сразу на четыре позиции.

Первое и второе место заняли столичные университеты. Третье — Львовская политехника.

рейтинг вузов

 

Эксперты ежегодного рейтинга заведений высшего образования «Топ-200 Україна 2024″отметили, что в этом году они учли современные тенденции развития высшего образования, которое переживает большие изменения из-за реформ и значительных потерь из-за войны с россией.

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Авторы рейтинга использовали многокритериальные подходы к оценке эффективности деятельности университетов на основе обработки больших массивов данных о работе высших учебных заведений, которые могут быть получены из открытых источников и валидность которых может быть проверена.

Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования шести международных и четырех национальных показателей.

В поточном году Одесский университет имени И.И. Мечникова стал первым среди одесских вузов по популярности в Интернете.  А еще ОНУ вошел в международный рейтинг QS World University Rankings 2024.

Также мы писали, что корпуса ОНУ им.Мечникова разваливаются прямо на глазах.

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