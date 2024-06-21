“Топ-200 Україна 2024”: одеський університет потрапив у десятку найкращих

Про це повідомляє “Євроосвіта”.

Одеський національний університет ім. Мечникова розташувався на дев’ятій сходинці рейтингу. Мечникова розташувався на дев’ятій сходинці рейтингу. Він поліпшив свій минулорічний результат, піднявшись одразу на чотири позиції.

Перше і друге місце посіли столичні університети. Третє – Львівська політехніка.

Експерти щорічного рейтингу закладів вищої освіти “Топ-200 Україна 2024” зазначили, що цьогоріч вони врахували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка переживає великі зміни через реформи та значні втрати через війну з Росією.

Автори рейтингу використовували багатокритеріальні підходи до оцінки ефективності діяльності університетів на основі опрацювання великих масивів даних щодо роботи закладів вищої освіти, які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена.

Оцінювання діяльності українських університетів у 2024 році здійснювалося на основі використання шести міжнародних і чотирьох національних показників.

У поточному році Одеський університет імені І.І. Мечникова став першим серед одеських вишів за популярністю в Інтернеті. А ще ОНУ увійшов до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024.

Також ми писали, що корпуси ОНУ ім. Мечникова розвалюються прямо на очах.