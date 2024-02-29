Новости Одессы и Одесской области

Одесский университет попал в рейтинг популярности в интернете

Одесский университет попал в рейтинг популярности в интернете

Университет имени И.И. Мечникова стал первым среди одесских вузов по популярности в Интернете по результатам рейтинга World Universities Web Ranking 2024.

Обнародованы результаты ежегодного рейтинга World Universities Web Ranking, который определяет онлайн-популярность высших учебных заведений. Одесский национальный университет Мечникова стал первым среди вузов Одессы и 24-м в общенациональном зачете, составленном из 192 высших учебных заведений Украины.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Новини Одеського університету.

«Этот результат — достижение студентов, исследователей, Центра информационных технологий (ЦИТ), коллектива ОНУ, которые выводят информацию о достижениях ОНУ Мечникова на международный информационный уровень, привлекая внимание педагогов со всего мира», — отметил ректор ОНУ Мечникова Вячеслав Труба.

Читайте также: Заочников в Украине больше не будет: какие еще изменения ждут будущих студентов

Как выбирают лучшие вузы

Вебометрический рейтинг университетов мира анализирует степень представления деятельности университетов в Интернет-пространстве.

Рейтинг World Universities Web Ranking публикуется ежегодно с 2005 года австралийским порталом UniRank, который аккумулирует данные о 13 900 университетах в 200 странах мира.

Его составляет Лаборатория киберметрики («Cybermetrics Lab») Национального исследовательского совета Испании, которая действует при Министерстве науки и инноваций Испании.

Критерии оценки основаны на количестве внешних источников, содержащих ссылки на веб-страницы заведения, количестве цитат ученых университета на Google Scholar Citations и статей исследователей учреждения за последние 5 лет. Авторы рейтинга отмечают, что такой подход призван помочь студентам, преподавателям и ученым оценить общую популярность университета.

Вебометрический рейтинг университетов мира является одним из самых авторитетных в сфере образования.

Чтобы определить, какие университеты Украины стали наиболее популярными, составители рейтинга 2024 года исследовали вебометрические показатели около 200 украинских вузов.

Напомним, в Одессе пройдет реорганизация вузов. Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека присоединят к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua