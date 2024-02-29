Одесский университет попал в рейтинг популярности в интернете

Обнародованы результаты ежегодного рейтинга World Universities Web Ranking, который определяет онлайн-популярность высших учебных заведений. Одесский национальный университет Мечникова стал первым среди вузов Одессы и 24-м в общенациональном зачете, составленном из 192 высших учебных заведений Украины.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Новини Одеського університету.

«Этот результат — достижение студентов, исследователей, Центра информационных технологий (ЦИТ), коллектива ОНУ, которые выводят информацию о достижениях ОНУ Мечникова на международный информационный уровень, привлекая внимание педагогов со всего мира», — отметил ректор ОНУ Мечникова Вячеслав Труба.

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Как выбирают лучшие вузы

Вебометрический рейтинг университетов мира анализирует степень представления деятельности университетов в Интернет-пространстве.

Рейтинг World Universities Web Ranking публикуется ежегодно с 2005 года австралийским порталом UniRank, который аккумулирует данные о 13 900 университетах в 200 странах мира.

Его составляет Лаборатория киберметрики («Cybermetrics Lab») Национального исследовательского совета Испании, которая действует при Министерстве науки и инноваций Испании.

Критерии оценки основаны на количестве внешних источников, содержащих ссылки на веб-страницы заведения, количестве цитат ученых университета на Google Scholar Citations и статей исследователей учреждения за последние 5 лет. Авторы рейтинга отмечают, что такой подход призван помочь студентам, преподавателям и ученым оценить общую популярность университета.

Вебометрический рейтинг университетов мира является одним из самых авторитетных в сфере образования.

Чтобы определить, какие университеты Украины стали наиболее популярными, составители рейтинга 2024 года исследовали вебометрические показатели около 200 украинских вузов.

Напомним, в Одессе пройдет реорганизация вузов. Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека присоединят к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова