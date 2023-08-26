Новости Одессы и Одесской области

В Одессе успешно прооперировали маленькую дочку защитника Украины

В Одессе успешно прооперировали маленькую дочку защитника Украины

В Одесской областной детской клинической больнице провели успешную операцию дочери воина-защитника из Одесской области.

Как рассказали на странице медучреждени в Facebook, семья военнослужащего обратилась в Одесскую больницу со сложной проблемой – девочка страдала хронической ЛОР-патологией и нуждалась в оперативном вмешательстве.

«Медицинский персонал больницы взялся за работу и результаты были впечатляющими. Отоларингологическое и анестезиологическое отделения объединили усилия и провели операции эндоскопической аденотомии и тонзилотомии с высокой эффективностью»,

– рассказали медики.

Послеоперационное состояние маленькой пациентки признали удовлетворительным. К тому же, маленькую пациентку уже выписали домой на следующий день после операции.

 

Успішна операція та оперативне відновлення: діти захисників в надійних руках медиків Одеської обласної дитячої клінічної лікарні
Сім’я воїна-захисника з Одеської області звернулася до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні зі складною проблемою — дитина страждала від хронічної ЛОР-патології та потребувала оперативного втручання.
Медичний персонал лікарні взявся за роботу, і результати були вражаючими. Отоларингологічне та анестезіологічне відділення об’єднали зусилля та провели операції ендоскопічної аденотомії та тонзілотомії з високою ефективністю.
Післяопераційний стан маленької пацієнтки визнано задовільним, і радісна новина полягає в тому, що вона вже виписана додому на другий день після операції.
Лікарі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні підтвердили свою готовність надавати кваліфіковану допомогу кожній дитині, особливо тим, чиї батьки захищають нашу країну. Вони продовжують працювати на благо здоров’я та благополуччя маленьких громадян, і захисники нашої країни можуть бути впевнені, що діти знаходяться у надійних та дбайливих руках медиків Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Опубликовано Одеська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Четверг, 24 августа 2023 г.

 

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