Троих «тяжелых» раненых водителей в результате ночных обстрелов перевезли в Одессу: подробности

В результате ночной атаки в ночь на 13 сентября на порты Дуная, пострадали семь человек. Трое из них были доставлены в одну из больниц Одессы.

Двое раненых находятся в отделении реанимации, у них, кроме ожогов, контузии и осколочные ранения. Об этом рассказала ожоговый хирург Мария Власова коллегам из «Суспільне. Одеса”.

По словам врача, состояние двух пострадавших, находящихся в реанимации, тяжелое и крайне тяжелое.

Один пострадавший средней тяжести, им мы будем заниматься в отделении. В медицине очень трудно давать какие-то прогнозы, но больные будут в реанимации не менее месяца, —

рассказала хирург.

Еще одного пациента в «скорой» сопровождала врач-интерн Татьяна Рибакан. Пострадавший получил 30% ожогов тела.

По ее словам, в дороге все было нормально. Хотя из-за большого количества фур и пробок, дорога была длинной.

Больной, которого я транспортировала, был с ожогами 30 процентов тела. Состояние у него было средней тяжести. Во время дороги пациент был стабилен и все было нормально.

добавила врач.

По словам главы Одесской ОВА, в результате ночных обстрелов ранения получили 6 мужчин в Рени и 1 в Измаиле. Пострадавший в Измаиле получил медицинскую помощь в больнице и находится дома.

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Фото: «Суспільне. Одеса».