В Одесской области жизнь девушки спасли случай и внимательный врач

Педиатр Арцизской амбулатории случайно выяснил, что у старшей сестры его маленького пациента тяжелая и запущенная болезнь. Его внимательность к болезненному состоянию девушки спасла юной жительнице Одесской области жизни.

Эту историю рассказали в Одесской областной детской клинической больнице.

Как рассказали медики, на прошлой неделе в отделение реанимации сердечно-сосудистой хирургии Одесской ОДКБ в критическом состоянии доставили 17-летнюю девушку.

Как выяснилось, она сопровождала своего младшего братика на прием к педиатру Арцизской амбулатории.

Врач обратил внимание не только на своего маленького пациента, но и на его сестру – педиатру не понравилось состояние девушки. И действительно, она пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые длились полтора года.

Из-за своего пребывания в другой стране у нее не было возможности получить необходимую медицинскую помощь.

Ее состояние ухудшилось до того уровня, что девочке было очень тяжело дышать из-за большого количества скученной жидкости, сжимавшей легкие.

В связи с отеком ног, выраженной одышкой, были сделаны все необходимые анализы. Показатели были критические, что свидетельствовало об очень плохой функции почек и слишком низком гемоглобине крови.

В областной детской клинической больнице, учитывая тяжесть клинического случая, решено выполнить процедуру почечно-заместительной терапии. Состояние больной стабилизировалось.

И поскольку девушка достигла 18-летнего возраста за это время, то ее перевели в Одесскую ОКЛ, обслуживающую взрослых пациентов. Там она проходит дальнейшее лечение и наблюдение врачей.

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