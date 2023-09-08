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Как в Одессе кормят военных на реабилитации: шок и стыд

Как в Одессе кормят военных на реабилитации: шок и стыд

Видео обеда, который принесли защитнику Украины, находящемуся на реабилитации, вызывает стыд и злость. Ведь нельзя так кормить людей. А тех, кто отдает свое здоровье за нашу свободу, и подавно.

Видео выложила на своей facebook-странице одесская волонтер Яна Титаренко.

По словам Яны Титаренко, видео ей прислал военный, который проходит реабилитацию в психбольнице на Воробьева.

Ее настолько возмутил внешний вид “еды”, что она указала название больницы, чтоб “заставить главврача больницы двигаться”, написала волонтер.

На видео мужчина показывает, что в супе, который ему принесли, нет ни кусочка картошки. В воде плавают макароны и несколько кусочков морковки. Соль тоже не полагается.

Также Яна Титаренко сообщила, что парень написал жалобу. За что его отчитала главный врач и сетовала, что он не благодарный. Потому что больница отдает последнее военным.

Мне жаль, что ребята вежливы и не могут вылить эти помои на голову руководства больницы, —

возмущается волонтер.

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