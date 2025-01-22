Апостол Тимофей: ученик апостола Павла и первый епископ Эфеса

Апостол Тимофей жил в I веке, был родом из города Листры в Малой Азии. Однажды к ним в город с проповедью христианства пришли апостолы Павел и Варнава. По молитве святого Павла исцелился хромой от рождения юноша, после чего многие жители уверовали в Христа и крестились, среди них – и Тимофей с матерью Евникой и бабкой Лоидой.

Тимофей стал ревностным учеником апостола Павла, а в скором времени – его спутником и помощником в проповедях. Апостол Павел называл Тимофея своим сыном, а через 15 лет рукоположил его во епископа Эфесской Церкви.

Святой Тимофей закончил свою жизнь мученически: когда в Эфесе язычники совершали праздник в честь идолов, апостол пытался остановить их и проповедовать веру во Христа. Язычники в ярости набросились на святого и побили камнями. В IV веке святые мощи апостола Тимофея перенесли в Царьград (он же Константинополь, а ныне Стамбул), в храм Святых Апостолов.

Также 22 января по новому стилю в церкви почитают память преподобномученика Анастасия Персянина и преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

По юлианскому календарю сегодня день памяти мученика Полиевкта и преподобного Евстратия.

Приметы на 21 января: что предвещает скорое потепление

Замечено, что на Тимофея морозы крепче, чем на Крещение, поэтому их и прозвали тимофеевскими. По приметам дня судят о погоде и урожае:

стекла в доме «запотели» – к потеплению;

на окнах появились морозные узоры – холода будут еще долго;

снегопад на Тимофея – к хорошему урожаю зерновых, а солнце – к ранней весне.

В народе 22 января – праздник Тимофей-полузимник. Свое название он получил за то, что этот день считается серединой зимы.

Что нельзя делать сегодня

Бездельничать.

Отправляться в дальнюю дорогу – может быть неудачной.

Выносить мусор после заката солнца – с ним уйдет счастье.

Что можно делать сегодня

Обычно святому апостолу Тимофею молятся о даровании сил, здоровье, укреплении веры и помощи в разных делах, укреплении веры и наставлении на путь истинный.

В старину крестьяне проверяли остатки зерна и подсчитывали, хватит ли до конца зимнего сезона.

По народным обычаям дня сегодня заведено помогать чем-то своим родственникам – это обеспечит благополучие в семье.

У кого сегодня именины

Именины сегодня отмечают Анастасия, Ефим, Тимофей, Макар, Петр, Николай, Иван, Гавриил.

По старому стилю день ангела у Петра, Захара, Филиппа, Антонины.

Талисманом человека, рожденного 22 января, является цитрин. Камень, придающий обладателю смелости и развивающий интуицию. Цитрин давно использовали для увеличения магических сил.