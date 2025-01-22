Апостол Тимофій: учень апостола Павла і перший єпископ Ефеса

Апостол Тимофій жив у I столітті, був родом із міста Лістри у Малій Азії. Одного разу до них у місто з проповіддю християнства прийшли апостоли Павло та Варнава. За молитвою святого Павла зцілився кульгавим від народження юнак, після чого багато жителів увірували в Христа і хрестилися, серед них – і Тимофій з матір’ю Євнікою та бабкою Лоїдою.

Тимофій став дбайливим учнем апостола Павла, а незабаром – його супутником і помічником у проповідях. Апостол Павло називав Тимофія своїм сином, а через 15 років висвятив його на єпископа Ефеської Церкви.

Святий Тимофій закінчив своє життя мученицько: коли в Ефесі язичники святкували на честь ідолів, апостол намагався зупинити їх і проповідувати віру в Христа. Язичники люто накинулися на святого і побили камінням. У IV столітті святі мощі апостола Тимофія перенесли до Царгорода (він же Константинополь, а нині Стамбул), до храму Святих Апостолів.

Також 22 січня за новим стилем у церкві вшановують пам’ять преподобномученика Анастасія Персяніна та преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

За юліанським календарем сьогодні день пам’яті мученика Полієвкта. та преподобного Євстратія.

Прикмети на 21 січня: що передбачає швидке потепління

Помічено, що на Тимофія морози міцніші, ніж на Водохреща, тому їх і прозвали тимофіївськими. За прикметами дня судять про погоду та врожай:

скла в будинку «запітніли» – до потепління;

на вікнах з’явилися морозні візерунки – холод буде ще довго;

снігопад на Тимофія – до хорошого врожаю зернових, а сонце – до ранньої весни.

У народі 22 січня – свято Тимофій-напівзимник. Свою назву він одержав за те, що цей день вважається серединою зими.

Що не можна робити сьогодні

Байдикувати.

Вирушати в далеку дорогу – може бути невдалою.

Виносити сміття після заходу сонця – з ним піде щастя.

Що можна робити сьогодні

Зазвичай святому апостолу Тимофію моляться про дарування сил, здоров’я, зміцнення віри та допомоги у різних справах, зміцнення віри та настанови на шлях істинний.

За старих часів селяни перевіряли залишки зерна і підраховували, чи вистачить до кінця зимового сезону.

За народними звичаями дня сьогодні заведено допомагати чимось своїм родичам – це забезпечить добробут у сім’ї.

У кого сьогодні іменини

Іменини сьогодні відзначають Анастасія, Юхим, Тимофій, Макар, Петро, ​​Микола, Іван, Гаврило.

За старим стилем день ангела у Петра, Захара, Пилипа, Антоніни.

Талісманом людини, народженої 22 січня, є цитрин. Камінь, що надає власнику сміливості та розвиває інтуїцію. Цитрін давно використали для збільшення магічних сил.