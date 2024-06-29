Нельзя заниматься тяжелым трудом, купаться в водоемах и венчаться: что отмечает церковь 28 июня

Церковный праздник сегодня, 28 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
28 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
28 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых верховных апостолов Петра и Павла.
Кто такие святые верховные апостолы Петр и Павел
Петр, первый из апостолов, который признал Иисуса Христа мессией, возглавил сообщество христиан после смерти Иисуса и оставил два послания для своих последователей. За свои убеждения он был распят на кресте. Павел, бывший гонитель христиан, после своего раскаяния стал пылким проповедником христианства, написал 13 посланий различным церквям и путешествовал, распространяя учение Христа. Оба апостола были казнены за свои верования, но их деятельность способствовала дальнейшему распространению христианства. Они символизируют непрерывность Церкви, а их почитание известно еще с IV века.
Народные приметы 28 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: жаркая погода — на Рождество будет сильный мороз;
- дождливый день — к прохладной зиме и промозглому лету;
- накануне замолчала кукушка, а в этот день снова начала куковать — зима придет поздно;
- дождь — к хорошему урожаю.
Что нельзя делать 28 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит купаться в водоемах.
- Нельзя венчаться.
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