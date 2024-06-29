Нельзя заниматься тяжелым трудом, купаться в водоемах и венчаться: что отмечает церковь 28 июня

Нельзя заниматься тяжелым трудом, купаться в водоемах и венчаться: что отмечает церковь 28 июня

Церковный праздник сегодня, 28 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

28 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святых верховных апостолов Петра и Павла.

Кто такие святые верховные апостолы Петр и Павел

Петр, первый из апостолов, который признал Иисуса Христа мессией, возглавил сообщество христиан после смерти Иисуса и оставил два послания для своих последователей. За свои убеждения он был распят на кресте. Павел, бывший гонитель христиан, после своего раскаяния стал пылким проповедником христианства, написал 13 посланий различным церквям и путешествовал, распространяя учение Христа. Оба апостола были казнены за свои верования, но их деятельность способствовала дальнейшему распространению христианства. Они символизируют непрерывность Церкви, а их почитание известно еще с IV века.

Народные приметы 28 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: жаркая погода — на Рождество будет сильный мороз;
  • дождливый день — к прохладной зиме и промозглому лету;
  • накануне замолчала кукушка, а в этот день снова начала куковать — зима придет поздно;
  • дождь — к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 28 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не стоит купаться в водоемах.
  • Нельзя венчаться.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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