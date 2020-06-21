Температура морской воды в Одессе 21 июня: стоит ли идти на пляж?

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в воскресение, 21 июня, составит плюс 21 градус.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, температура морской воды сегодня будет в пределах 21-22°С.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 21 июня в Одессе будет гроза.
Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, безопасно ли купаться на одесских пляжах. Также мы сравнивали, как изменились за год пляжи Отрада и Ланжерон, “Дельфин” и Чкаловский, Аркадия, “Чайка” и пляж для людей с инвалидностью, 12-я и 13-я станции Большого Фонтана.
Фото: Одесская жизнь