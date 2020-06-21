Температура морской воды в Одессе 21 июня: стоит ли идти на пляж?

С каждым днем, выходя на улицу, мы, одесситы, все чаще замечаем, как меняется наш город. И если в большинстве европейских стран изменения могут быть к лучшему, у нас это из области фантастики. Так, с каждым годом усугубляется ситуация с пляжами Южной Пальмиры.

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