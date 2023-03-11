Тарифы на воду в Украине снова хотят поднять

В марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снова рассмотрит вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод в 2023 году.

Как сообщается на сайте НКРЭКУ, сейчас прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами – с 1 апреля и с 1 июля, с учетом указанных в обосновывающих материалах подходов.

«В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение соответствует требованиям действующего законодательства.

Чтобы сдержать финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить предоставление услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества, регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов»,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2022 года НКРЭКУ уже утверждала повышение тарифов на воду. Так, с 1 января 2023 года водоснабжение должно было подорожать на 10-30%. К примеру, тариф в Одессе на водоснабжение предлагалось установить на уровне – 42,24 грн (21,94 водоснабжения/20,28 водоотвода). Но уже через несколько дней Нацкомиссия отменила свое решение, а проект постановление был отправлен на доработку.

Сейчас за кубометр воды одесситы платят 35 грн 16 коп с НДС (17,92 грн/м3 – подача воды и 17,24грн/м3 – водоотведение).

Также стоит напомнить, что закон о моратории на повышение тарифов, который действует в Украине во время войны, касается только отопления и горячего водоснабжения. Пересмотр тарифов на электроэнергию и холодное водоснабжение он не ограничивает.

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