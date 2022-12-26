В Одессе подорожает вода: когда и на сколько?

Тарифы на холодную воду и на водоотведение в Одессе в 2023 году вырастут с 1 января. Причем повышать стоимость этих коммунальных услуг с следующем году будут дважды.
Об этом сказано в проектах постановлений, которые появились на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Цены на воду с 1 января 2023 вырастут не только в Одессе, но и в других регионах страны.
Цена водоотведения и водоснабжения в разных городах Украины:
- Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)
- Полтававодоканал: 42,13 гривны (22,24/19,88)
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 54,22 гривны (30,19/24,036)
- Водоканал в Ужгороде: 50,27 грн (30,75/19,51)
- Житомирводоканал: 51,80 гривны (24,97/26,83)
- Херсонский водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);
- Ровнооблводоканал: 41,86 гривны (22,29/19,57)
- Черниговводоканал: 39,816 гривны (19,82/19,99)
- Черкассыводоканал: 34,94 гривны (18,73/16,21)
- Иванофранковскводоэкотехпром: 31,29 гривны (14,50/16,78)
- Хмельницкводоканал: 31,17 гривны (16,03/15,62)
- Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)
- Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)
- Днепро-Западный Донбасс: 46,74 гривны
- Луцкводоканал: 31,73 гривны (13,76/ 17,96)
- Запорожский водоканал: 33,85 гривны (21,05/12,80)
- Винницаоблводоканал: 37,29 гривны (24,57/12,72)
- Черновцыводоканал: 30,63 гривны (20,95/9,68)
- Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)
- Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)
- Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);
- Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);
- Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);
Окончательно новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря. Тарифы на воду в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях пересматриваться не будут так они сильно пострадали от оккупации.
А с 1 июля 2023 года стоимость кубометра воды в Одессе вырастет еще на 4 гривни — до 46,66 грн/м3.
Сейчас за кубометр воды одесситы платят 35 грн 16 коп с НДС (17,92 грн/м3 — подача воды и 17,24грн/м3 — водоотведение).
Почему тарифы на воду в городах Украины разные
Тариф устанавливает НКРЭКУ. А не городские власти или Инфоксводоканал. На стоимость воды влияют такие факторы: доступ к воде, цены на электроэнергию, средняя зарплата и другие.
Подорожают ли в 2023 году свет, газ и отопление?
Тарифы на газ, тепло и горячую воду в ближайшее время не будут пересматриваться. В августе 2022 года народные депутаты поддержали законопроект №7427 и заморозили до конца войны цены на некоторые коммунальные услуги. Запрет на подорожание, в частности, касается:
- услуг по распределению газа;
- тепловой энергии – ее производство, транспортировка и поставка;
- услуг по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Цены не будут меняться в течение шести месяцев после завершения военного положения.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе подняли цены на вывоз мусора.