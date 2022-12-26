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В Одессе подорожает вода: когда и на сколько?

В Одессе подорожает вода: когда и на сколько?

Тарифы на холодную воду и на водоотведение в Одессе в 2023 году вырастут с 1 января. Причем повышать стоимость этих коммунальных услуг с следующем году будут дважды.

Об этом сказано в проектах постановлений, которые появились на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Цены на воду с 1 января 2023 вырастут не только в Одессе, но и в других регионах страны.

Цена водоотведения и водоснабжения в разных городах Украины:

  • Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)
  • Полтававодоканал: 42,13 гривны (22,24/19,88)
  • Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 54,22 гривны (30,19/24,036)
  • Водоканал в Ужгороде: 50,27 грн (30,75/19,51)
  • Житомирводоканал: 51,80 гривны (24,97/26,83)
  • Херсонский водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);
  • Ровнооблводоканал: 41,86 гривны (22,29/19,57)
  • Черниговводоканал: 39,816 гривны (19,82/19,99)
  • Черкассыводоканал: 34,94 гривны (18,73/16,21)
  • Иванофранковскводоэкотехпром: 31,29 гривны (14,50/16,78)
  • Хмельницкводоканал: 31,17 гривны (16,03/15,62)
  • Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)
  • Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)
  • Днепро-Западный Донбасс: 46,74 гривны
  • Луцкводоканал: 31,73 гривны (13,76/ 17,96)
  • Запорожский водоканал: 33,85 гривны (21,05/12,80)
  • Винницаоблводоканал: 37,29 гривны (24,57/12,72)
  • Черновцыводоканал: 30,63 гривны (20,95/9,68)
  • Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)
  • Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)
  • Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);
  • Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);
  • Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);

Окончательно новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря. Тарифы на воду в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях пересматриваться не будут так они сильно пострадали от оккупации.

А с 1 июля 2023 года стоимость кубометра воды в Одессе вырастет еще на 4 гривни — до 46,66 грн/м3.

Сейчас за кубометр воды одесситы платят  35 грн 16 коп с НДС (17,92 грн/м3 — подача воды и 17,24грн/м3 — водоотведение).

Почему тарифы на воду в городах Украины разные

Тариф устанавливает НКРЭКУ. А не городские власти или Инфоксводоканал.  На стоимость воды влияют такие факторы: доступ к воде, цены на электроэнергию, средняя зарплата и другие.

Подорожают ли в 2023 году свет, газ и отопление?

Тарифы на газ, тепло и горячую воду в ближайшее время не будут пересматриваться. В августе 2022 года народные депутаты поддержали законопроект №7427 и заморозили до конца войны цены на некоторые коммунальные услуги. Запрет на подорожание, в частности, касается:

  • услуг по распределению газа;
  • тепловой энергии – ее производство, транспортировка и поставка;
  • услуг по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Цены не будут меняться в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе подняли цены на вывоз мусора.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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