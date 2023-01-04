В Новый год – с новыми тарифами? Что изменится для одесситов в 2023-м

В Новый год – с новыми тарифами! Этот слоган, увы, стал для одесситов давно привычным. К тому же война с ее неизбежной спутницей инфляцией снижению цен и тарифов отнюдь не способствует. Как изменятся для одесситов ценники на основные услуги, узнавала «Одесская жизнь».

Газ, тепло и электричество – по прошлогодним тарифам

Согласно Закону Украины №7427 от 29 июля 2022 года, во время войны большинство коммунальных тарифов для населения должны быть «заморожены». Мораторий на повышение тарифов действует на отопление, газ и его распределение. А вот водоснабжения и электроснабжения он не касается.

В июле Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей тепла – 7,4 грн/кубометр – до 31 мая 2023 года. Неизменная цена на голубое топливо позволила КП «Теплоснабжение города Одесса» тарифы на тепло не повышать. В этом году одесситам центральное отопление по-прежнему обойдется в 1 813,94 грн/Гкал. Тариф на газ абонентам НАК «Нафтогаз Украины» составит 7,9569 грн/кубометр.

Тарифы на электроэнергию для населения Кабмин пока что решил не увеличивать. Цена электричества для бытовых потребителей по-прежнему будет составлять 1,44 грн/кВт-ч – за потребление до 250 кВт-ч в месяц; 1,68 грн/кВт-ч – более 250 кВт-ч.

Тариф на воду: В НКРЭКУ согласья нет

27 декабря 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении на следующий год тарифов на холодную воду и водоотвод. Ценники планировалось поднимать в два этапа – с 1 января и с июля 2023 года.

Так, с 1 января тариф на водоотведение и водоснабжение «Инфоксводоканал» собирался повысить до 42,24 грн/кубометр (подача воды – 21,94 грн; водоотведение – 20,28 грн.). А с 1 июля цена этих услуг должна была вырасти еще на четыре гривны – до 46,66 грн/кубометр.

Но 30 декабря НКРЭКУ свое решение отменила.

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, 27 декабря, во время принятия решения об изменении тарифов на воду члены комиссии по-разному поняли содержание постановления и «голосовали за разные проекты решения».

– Кроме того, решение, предложенное устно, существенно отличалось от проектов, которые были обнародованы на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов, – объясняет Ущаповский.

Сейчас проект постановления об изменении тарифов на воду отправлен на доработку.

Пока что за кубометр воды одесситы платят 35,16 грн/кубометр (17,92 грн – подача воды; 17,24 грн – водоотведение).

Мобильная связь: готовимся к изменению тарифных планов

Для бизнеса тарифы на электричество НЭК «Укрэнерго» решила поднять. Цена электроэнергии для коммерческих абонентов в 2023 году должна вырасти на 83%. А из-за подорожания электричества будут вынуждены поднять цены на свои услуги мобильные операторы. Иначе компенсировать возросшие издержки они не могут.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, департаментом по развитию фиксированного интернета было получено письмо от интернет-ассоциации ИНАУ с расчетом стоимости электричества от «Укрэнерго» на 2023 год. В нем говорится, что, если повышение цены электроэнергии на 83% произойдет, то в наступившем году все доступы в Украине вырастут в цене. И услуги мобильной связи в этом отношении исключением не станут.

Так что, одесситам стоит морально подготовиться к значительному изменению цен и условий тарифных планов мобильных операторов.

Интернет: подорожает в полтора раза

Интернет в Одессе с нового года подорожает определенно. По информации компании «Тенет», причин для повышения цен несколько – почти вдвое выросли тарифы на электроэнергию, увеличились расходы на источники бесперебойного питания. Повлияло на ценообразование и подорожание сопутствующих товаров – в частности, кабелей и топлива.

Так что, если в ушедшем году стоимость базового месячного тарифа на Интернет в «Тенет» составляла 185 гривен, то в январе его цена поднимется до 259 гривен.

«Новая почта»: зарабатывает на генераторы

С 1 января «Новая почта» существенно повышает стоимость доставки. Услуги почтового оператора вырастут в цене приблизительно на 20%.

Повышение тарифов в «Новой почте» объясняют ростом цен на топливо и подорожанием прочих затрат. Вместе с тем, компания продолжает открывать новые отделения, строит и восстанавливает разрушенные терминалы, обеспечивает доставку посылок на освобожденные территории. К тому же, «Новая почта» покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы горючего, чтобы отделения могли стать «пунктами несокрушимости».

Новые тарифы на доставку по Украине будут такими: до 2 кг – 70 грн; до 10 кг – 100 грн; до 30 кг – 140 грн.

Раньше, соответственно, они составляли: 60 грн, 80 грн и 120 грн.

Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. В прошлом году для почтоматов действовал отдельный тариф в размере 60 грн.

Стоимость локальных отправлений в пределах города также подорожает: до 2 кг – 50 грн; до 10 кг – 80 грн; до 30 кг – 120 грн.

Перед новым годом цена таких отправок была: 40 грн, 60 грн и 100 грн.

«Укрзалiзниця»: последнее слово – за Кабмином

«Укрзалiзниця» цены на билеты в этом году пока повышать не планирует. Хотя сегодня пассажирские перевозки являются для компании убыточными.

Вместе с тем, на данный момент повышение цен на билеты отходит на второй план, отметили в компании. Ведь большинство украинцев именно на поездах выбираются из регионов, где идут активные боевые действия с оккупантами. И для некоторых из наших сограждан это единственный способ эвакуироваться в безопасное место.

Но все же, в «Укрзалiзницi» признают, что окончательное решение об изменении цен на пассажирские железнодорожные билеты будет приниматься Кабинетом министров.

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