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Повышать цену на воду в Одессе после Нового года не будут

Повышать цену на воду в Одессе после Нового года не будут

В Украине отменили повышение тарифов на воду с 1 января 2023. Соответственное решение было принято Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Решение о поднятии тарифов на воду было принято НКРЭКУ 27 декабря. На первом этапе, с 1 января  ценник на водоснабжение планировали повысить на 10%. Такой тариф должен был действовать до июня, а затем постепенно повышаться до 30%.
Но 30 декабря НКРЭКУ свое решение отменила. В настоящее время проект постановления отправлен на доработку.

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, во время принятия решения об изменении тарифов на воду 27 декабря члены комиссии по-разному поняли содержание постановления и «голосовали за разные проекты решения».

— Кроме того, решение, предложенное устно, существенно отличается от проектов, которые были обнародованы на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов. Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на центральное водоснабжение и водоотведение на доработку, — заявил Ущаповский.

Стоит напомнить, что в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов отопление, газ и его распределение. Водоснабжения он касается.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с Нового гола в Одессе повысят стоимость водоснабжении водоотведения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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