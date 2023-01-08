Повышение тарифов на воду – вопрос времени?

В конце 2022 года стало известно, что Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на воду для 32 водоснабжающих предприятий Украины. По новым ценам потребители должны были платить уже с 1 января.

Однако позже подорожание отложили, так как предложенные для голосования тарифы существенно отличались от обнародованного проекта. В итоге проект отправили на доработку.

Рост тарифов на услуги водоканалов, судя по всему, неизбежен, хотя и была рекомендация Кабмина не повышать их. Главная причина – значительное подорожание электроэнергии для предприятий. Также с ростом минимальной зарплаты выросли и расходы на оплату труда сотрудников. Вместе с тем, до конца отопительного сезона прежними останутся тарифы на газ, электроэнергию, тепло и горячую воду.

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