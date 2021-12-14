Газ, тепло, вода: как изменятся тарифы в 2022 году?

Временная пауза по сдерживанию роста тарифов на коммунальные услуги в период пандемии перестала действовать. Каких изменений ждать в ближайшее время?

«Одесская жизнь» разбиралась, с чем связано приближающееся подорожание коммуналки, если карантин по-прежнему присутствует в нашей жизни.

Не все меморандумы на пользу людям

Проблемы в сфере ЖКХ начались еще весной, когда стала подниматься стоимость природного газа на международных рынках. Для населения тариф на газ зафиксировали на год (с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года) в размере от 7,80 до 13 гривен за кубометр, в зависимости от поставщика. Около 17 региональных газопоставщиков, правда, установили цену в размере 7,99 гривни за кубометр. Но на газовых хабах стоимость была другой, поэтому вопрос решили, подняв тарифы для коммерческих потребителей и предприятий теплокоммунэнерго.

Перед началом отопительного сезона теплоснабжающие предприятия заявили о том, что просто не могут закупить необходимое «для старта» количество газа. Поэтому тарифы придется повышать, и очень существенно. В свою очередь премьер-министр заявил о том, что правительство не планирует повышать тарифы на тепло — при условии обязательной (финансовой — прим. ред.) помощи со стороны местных властей. Вроде даже был подписан меморандум, в соответствии с которым тарифы для населения останутся прошлогодними. Но некоторые предприятия уже пересматривают свои тарифы и, к тому же, вводят отдельным платежом «абонентское обслуживание». В общем, меморандум не сработал. Во всяком случае, в нашу пользу. Зато наша страна в очередной раз подписала меморандум с МВФ в ожидании новых траншей. Обновленный документ содержит существенные договоренности, касающиеся потребителей коммунальных услуг.

1 Правительство обязуется не вводить никакого ограничения цен на газ, поставляемый домохозяйствам. В 2022 году цены снова приблизятся к рыночным сразу после завершения в апреле действующих контрактов с фиксированной ценой.

2 Правительство планирует решить вопрос с местной властью, чтобы обеспечить пересмотр тарифов на отопление и отразить в них все расходы — как связанные, так и не связанные с ценой на газ.

3 Правительство также намерено разработать меры по взысканию коммунальных платежей, в том числе — за счет увеличения штрафов и упрощенного правового механизма. Эксперты предполагают, что речь идет о взыскании задолженности без обращений в суд.

Растет в цене доставка газа

Из вышесказанного следует, что в следующем году стоимость газа и тепла будет значительно дороже. Больше станем платить и за распределение (доставку) газа, причем уже с января.

Обсуждение соответствующего проекта постановления Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ — регулятор), проводит на этой неделе.

Недавно мы писали о том, что некоторые облгазы хотели увеличить тариф на распределение до 400% (в таком случае тариф составил бы 6-9 гривен за кубометр). Тогда регулятор заявил о том, что утверждает не желаемые тарифы отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные. Те, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа и потребителей. И действительно, в проекте документа, размещенного на сайте регулятора, самый большой тариф — от компании «Черновцыгаз» — составил 2,14 гривни за кубометр (без НДС), самый маленький — от компании «Киевгаз» — 0,32 гривни за кубометр (без НДС). Ниже каждый может найти свой облгаз и прицениться.

Ранее мы рассказывали об абонплате и новых тарифах на отопление: к чему готовится одесситам.

Тарифы на доставку газа с 1 января 2022 года в разных регионах (представлены на обсуждение)

«Винницагаз» — 1,76 грн./ м 3

«Волыньгаз» — 1,57 грн./ м 3

«Гадячгаз» — 1,99 грн./ м 3

«Днепрогаз» — 0,90 грн./ м 3

«Днепропетровскгаз» — 1,26 грн./ м 3

«Донецкоблгаз» — 1,18 грн./ м 3

«Житомиргаз» — 1,70 грн./ м 3

«Закарпатгаз» — 1,99 грн./ м 3

«Запорожгаз» — 0,92 грн./ м 3

«Ивано-Франковскгаз» — 1,86 грн./ м 3

«Киевоблгаз» — 1,46 грн./ м 3

«Кировоградгаз» — 1,49 грн./ м 3

«Коростышевгаз» — 1,82 грн./ м 3

«Кременчуггаз» — 0,46 грн./ м 3

«Криворожгаз» — 0,53 грн./ м 3

«Лубныгаз» — 1,99 грн./ м 3

«Луганскгаз» — 1,57 грн./ м 3

«Львовгаз» — 1,69 грн./ м 3

«Мариупольгаз» — 1,45 грн./ м 3

«Мелитопольгаз» — 1,84 грн./ м 3

«Николаевгаз» — 1,99 грн./ м 3

АО «Одессагаз» — 1,09 грн./ м 3

«Полтавагаз» — 1,76 грн./ м 3

«Ривнегаз» — 1,54 грн./ м 3

«Сумыгаз» — 1,34 грн./ м 3

«Тернопольгаз» — 1,75 грн./ м 3

«Тернопольгоргаз» — 0,80 грн./ м 3

«Тысменицагаз» — 1,99 грн./ м 3

«Уманьгаз» — 1,95 грн./ м 3

«Харьковгаз» — 1,99 грн./ м 3 м 3

м «Харьковгоргаз» — 0,43 грн./м3

«Херсонгаз» — 1,62 грн./ м 3

«Хмельницкгаз» — 1,54 грн./ м 3

«Черкассыгаз» — 0,57 грн./ м 3

«Черниговгаз» — 1,76 грн./ м 3

«Черновцыгаз» — 2,14 грн./ м 3

«Шепетовкагаз» — 1,06 грн./ м 3

ЧАО «НГХП «Сера» — 1,21 грн./ м 3

«Кременецкое УПРГ» — 1,36 грн./ м3

Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Напомним, что сумма за так называемое абонентское обслуживание газовых сетей рассчитывается для всех индивидуально. Она зависит от того, сколько кубов потратила семья за газовый год (с 1 октября по 30 сентября). Общий объем потребления умножают на тариф за доставку газа и делят полученную цифру на 12 месяцев.

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Прогнозы и реальность

О росте тарифов на газ и тепло («спасибо» МВФ) мы уже сказали. И это еще не все. Кто следит за жизнью нашей страны, знают о ситуации на рынке электроэнергии. Также все понимают, что удержание тарифа для населения на уровне не выше 1,68 гривни за киловатт (для тех, кто потребляет более 250 киловатт в месяц) долго не продержится.

Для предприятий стоимость электроэнергии за последний год уже выросла в полтора-два раза. Это негативно отразилось на работе водоканалов, так как у них основная позиция, влияющая на себестоимость воды, – это электроэнергия. Отсюда следует, что холодная вода и водоотведение тоже в ближайшее время станут дороже. К тому же, растет минимальная зарплата, которая «закладывается» в коммунальные тарифы. Многие водоканалы, как следует из информации, представленной на официальных сайтах, подали на рассмотрение регулятору свои расчеты еще весной. Они ожидают одобрения, чтобы с нового года перейти на новые цены.

Если учесть, что дорожает абсолютно все — продукты, лекарства, проезд, то ситуация хуже некуда. Многие просто не могут платить за коммуналку, поскольку приходится выбирать между продуктами питания и другими расходами. Последние годы долги за услуги ЖКХ колеблются в пределах 60 — 70 миллиардов гривен. Новый рост тарифов приведет к обнищанию еще большего числа наших сограждан. А неплатежи, в свою очередь, приведут к коллапсу коммунальной и энергетической сфер.

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Выполнят ли власти обещание, данное МВФ, — не сдерживать рост тарифов?

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук убежден, что пункт меморандума о снятии ограничений на стоимость газа, тепла и воды пока не будет выполнен, как и некоторые прежние договоренности. С одной стороны, коммунальная инфраструктура нуждается во вливании средств. С другой стороны, экономическая ситуация усугубляется. Доходы населения уменьшаются, и долги будут расти в любом случае. Власти придется искать баланс, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Мнение эксперта

По прогнозам Олега Попенко, председателя Союза потребителей коммунальных услуг, тарифы в 2022 году станут больше:

на электроэнергию — на 20-45%;

на воду и канализацию — на 20-30%;

на тепло и горячую воду — на 50-70%;

на газ — на 15-20%.

Ольга Новикова

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