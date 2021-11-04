Повышение тарифа на распределение газа отменяется

«Одесская жизнь» сообщала своим читателям в прошлом номере о возможности повышения тарифа на распределение газа. Речь шла о заявлении ряда поставщиков увеличить тарифы на эту услугу до пяти раз.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвала фейковой информацию о том, что в Украине, в том числе и в Одессе, транспортировка газа подорожает в несколько раз.

Нацрегулятор заявил, что не принимал решения по увеличению тарифа на транспортировку газа в 2022 году. Отмечается, что, согласно действующему законодательству, тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило — в декабрепредыдущего года. Поэтому никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось.

Новые тарифы, которые ранее опубликовали на своих сайтах газораспределительные компании, это лишь пожелания газовщиков.

«По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов», — отмечают в НКРЭКУ.

Намерения отдельных операторов газорас­пределительных сетей (облгазов) существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы, считает регулятор. При этом в Нацкомиссии не исключают, что стоимость услуги действительно может вырасти, но не так сильно, как было заявлено.

Напомним: ранее, в частности, «Одессагаз» сообщил о намерении поднять цену за распределение голубого топлива почти в пять раз — с 83 копеек до 4,52 гривни за кубометр.

Тепловики сразу забили тревогу. В случае принятия этого тарифа «Теплоснабжению города Одессы» в отопительный сезон придется переплачивать за транспортировку 551 миллион гривен. А это существенная дополнительная нагрузка на бюджет города.

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