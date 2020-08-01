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Танкер Delfi завдасть у 40 разів більше шкоди довкіллю, якщо його розріжуть

Танкер Delfi завдасть у 40 разів більше шкоди довкіллю, якщо його розріжуть

Від початку аварії з танкером Delfi сумарно приблизно 30 днів спостерігалося перевищення гранично допустимих концентратів нафтопродуктів. 

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Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований підсумовуючи нараду з заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романом Шахматенком щодо ситуації навколо затонулого танкера Delfi.

– Досі від судновласника не отримано жодної інформації щодо кількості нафтопродуктів, що була на борту затонулого танкера. Зараз розглядається варіант розрізання Delfi для евакуації, оскільки цілим прибрати танкер не вдалося. Тоді все пальне з машинних відділень потрапить до Чорного моря. Потенційна шкода довкіллю може у 40 раз перевищити всі ті розливи нафти, що були з 22 листопада минулого року. ДЕІ не рекомендує розрізати танкер, – зазначив Мальований.

Нагадаємо, вчора на пляжі поблизу затонулого Delfi виявили мертвого дельфіна. Минулого тижня в Одесі вкотре намагалися підняти танкер Delfi з мілини. Попри те, що усі спроби були невдалими, в акваторію Чорного моря витекла велика кількість нафтопродуктів. А днями Держекоінспекція назвала суму збитків від затонулого танкера.

Фото: Одесская жизнь

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