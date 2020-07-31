В Одесі неподалік танкера Delfi знайшли мертвого дельфіна (відео)

Мертвого дельфіна виявили сьогодні відпочивальники на пляжі «Дельфін», який знаходиться поруч з затонулим танкером «Делфі».

Про це повідомило видання Думская.

Як повідомили в дельфінарії «Немо», загиблий дельфін належить до виду морська свиня або азовка.

За словами старшої тренерки дельфінарію Олени Колмогорової, причиною загибелі ссавця могла послужити інфекція або забрудненість акваторії. Також його могли покалічити мережі або трал рибалок.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі вкотре намагалися підняти танкер Delfi з мілини. Попри те, що усі спроби були невдалими, в акваторію Чорного моря витекла велика кількість нафтопродуктів. А днями Держекоінспекція назвала суму збитків від затонулого танкера.