Танкер Delfi снова потек – последствия ликвидируют

Об этом в ходе сессии городского совета сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

– Главное – не допустить загрязнения окружающей среды. Наша позиция остаётся неизменной, мы против распила судна пополам, нам главное – чтобы его убрали. Будем ставить двойные боны, сорбировать, чтобы не допустить распространения всего этого, – заявил Труханов.

По его словам, специалисты сейчас работают над ликвидацией утечки.

Напомним, очередная попытка поднять танкер и оттащить его от пляжа может состояться 23 июля.

Попытки снять судно с мели 18 июля были неудачными.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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