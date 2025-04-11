Об этом 10 апреля на своей странице в Фейсбук сообщил основатель центра Андрей Ставницер.

Поездка стала частью продолжающейся работы герцога Сассекского по содействию раненым ветеранам. В 2014 году он основал The Invictus Games Foundation – глобальные спортивные соревнования для раненых и травмированных военнослужащих и ветеранов.

Принц Гарри 10 лет прослужил в британской армии и дважды был в Афганистане. Он потерял несколько близких друзей в боях. Поэтому принц очень многое сделал для того, чтобы люди во всем мире понимали и уважали ветеранов.

В клинике Superhumans Center он встретился со всеми парнями, которые участвовали в играх этой зимой. Его поразила реабилитация раненных военных в центре, где под одной крышей проводят протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь.

«Это мой первый визит в Украину – и точно не последний. Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus, с некоторыми из наших спортсменов и участников Игр из Великобритании за последние десять лет”, — отметил принц Гарри.

Визит принца Гарри заранее не анонсировался. О нем было объявлено только после отъезда британского принца из Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что украинцы не могут решить, как правильно называть нового короля Великобритании.

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