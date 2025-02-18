Всего украинские ветераны выиграли 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей в 11 дисциплинах, в числе которых были и новые виды, такие как горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, керлинг, стоящие рядом с традиционными дисциплинами – плаванием и волейболом сидя.

Результаты сборной Украины таковы:

плавание – 5 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая медаль;

лыжная гонка – 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая медаль;

биатлон – 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали;

сноубординг – 2 золота, 1 бронзовая медаль;

горнолыжный спорт – 1 золотая, 2 серебряные медали;

гребля на тренажерах – 4 серебряных медали;

скелетон – 1 бронзовая медаль;

волейбол сидя – 1 бронзовая медаль.

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В общем медальном зачете «Игр непокоренных-2025» сборная Украины заняла третье место. Победителем стала команда США, завоевавшая 55 наград, из которых 23 – золотые.

Фонд «Игр непокоренных» (Invictus Games) был основан принцем Гарри в 2014 году. В первых играх, которые проходили в Лондоне, приняли участие 400 военных-спортсменов из 13 стран мира. В 2017 году к «Играм Непокоренных» присоединилась и Украина.

На «Играх непокоренных-2025» команда из Украины была представлена самым большим составом в своей истории: участие в соревнованиях приняли 35 ветеранов и военнослужащих.

Фото Суспільне Спорт