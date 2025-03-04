Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Согласно обнародованному документу, с сентября 2023 года Владимир Боделан добровольно занимал должность «заместителя губернатора Херсонской области» в оккупационной администрации. А в январе 2024 года ему доверили пост «руководителя постоянного представительства Херсонской области при правительстве РФ».

Напомним, с 2010 по 2014 годы Владимир Боделан был начальником управления ГСЧС в Одесской области. Его и ряд его бывших подчиненных пытались привлечь к уголовной ответственности по делу 2 мая, поскольку, по мнению следователей, его бездействие привело к массовой гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле. В тот день, 2 мая 2024 года, наблюдая за развитием событий, Боделан запретил пожарным экипажам выезжать к горящему Дому профсоюзов. И первые пожарные машины прибыли к зданию только через 40 минут после начала пожара.

В мае 2014 года Боделан был отстранен от занимаемой должности, а в сентябре – окончательно уволен.

В 2016 году Нацполиция Украины объявила Владимира Боделана в розыск, а в 2017 году он был заочно арестован.

Сам Боделан, скрываясь от правосудия и имея российское гражданство, летом 2017 года переехал в оккупированный Крым, где занимал должность начальника «крымского филиала федерального казенного учреждения «Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ».

В 2019 году Владимир Боделан пошел на повышение – год проработал помощником «главы республики Крым». А через год его назначили заместителем руководителя Симферопольского района, но в 2021 году он был вынужден покинуть свой пост.

В 2022 году производство приостановили в связи с мобилизацией защитника обвиняемых. Возобновили рассмотрение летом 2024 года.