В Одесской области таксист убил 4 женщин и изнасиловал ребенка: какой приговор вынес суд

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, доказано, что с июля 2013-го по май 2015 года осужденный, занимаясь частными перевозками на территории Одессы и области, совершил 6 грабежей, 7 разбоев и убийство 4 женщин – пассажирок его авто. Когда по требованию отдать деньги и украшения потерпевшие сопротивлялись, он начинал душить их, пока они не переставали подавать признаки жизни.

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Кроме того, в начале мая 2015 года, будучи «под хмельком», преступник с целью наживы проник в один из домов в селе Маяки в Одесской области. Увидев в комнате 8-летнюю девочку, он начал ее душить и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, сорвал с ее ушей золотые серьги и скрылся, испугавшись отца ребенка, который зашел в комнату.

Суд приговорил убийцу и насильника к пожизненному заключению.

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