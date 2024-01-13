Два приятеля три дня прятали тело женщины: жуткие подробности убийства на Одесщине

Страшную находку обнаружили летом прошлого года на площадке с мусорными баками в Черноморске.

В полиции Одесской области рассказали подробности происшествия.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что женщина была в гостях у своего знакомого вместе с его другом. Во время хмельного застолья между хозяином и гостьей возникла ссора, в ходе которой начал ее душить бечевкой. Это стало причиной смерти женщины. Совершив сексуальное надругательство над телом, мужчина спрятал его под под кроватью в спальне. За всеми зверствами мужчины наблюдал его приятель.

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Затем приятели выбросили вещи убитой в мусорный бак и разошлись по домам. А на следующий день они снова собрались, чтобы скрыть следы преступления. Злоумышленники замотали тело в ковер и вынесли на балкон.

Больше трех дней хозяин квартиры не знал, куда девать покойницу. Когда же понял, что не может больше держать ее в квартире, спрятал тело в тумбу и вынес в мусорный бак, а сам бежал в Николаев. Но его быстро задержали.

В полиции отметили, что мужчина уже был судим за поругание тела умершего человека.

Обвинительные акты в отношении обоих мужчин направлены в суд. За совершенное им грозит до 15-ти и до 3-х лет лишения свободы.