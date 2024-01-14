Священик, підозрюваний у насильстві над дочкою, втік від в’язниці до армії

Про це пише видання «Думська» з посиланням на свої джерела.

За твердженням джерел, священнослужитель не тільки систематично ґвалтував свою 14-річну доньку, але й «поділився» дитиною з колегою – настоятелем храму у сусідньому селі. За 152-ю статтею Кримінального кодексу України їм загрожує до 15 років в’язниці чи довічні строки.

«Втім, розслідування якось не вдалось. До кінця року священики так і не одержали обвинувальних актів, односельці священика навіть погрожували йому самосудом. Ймовірно, щоб уникнути такої долі, він утік… у Діючу армію. У цьому йому, ймовірно, допомогли знайомі з районного ТЦК»,

– вважає видання.

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Зараз же під час нечастих візитів додому священик пояснює ворожість сусідів тим, що нібито в селі його не злюбили за патріотичні погляди.

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