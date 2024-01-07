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Одесская область: на берегу Дуная сожгли школьницу: кого подозревают в жутком убийстве

Одесская область: на берегу Дуная сожгли школьницу: кого подозревают в жутком убийстве

В субботу, 6 января, на берегу Дуная в Одесской области нашли обгоревший труп девушки с завязанными глазами. Позже выяснилось, что погибшая – школьница. В убийстве подозревают ее подругу.

Как пишет Телеграм-канал «Одесса INFO» со ссылкой на свои источники в полиции, обгоревшее тело нашли полицейские во время патрулирования реки Дунай в районе Измаила. На грудной клетке погибшей, в районе сердца, следователи обнаружили два колотых ножевых ранения. Рядом лежали телефон, пустая бутылка от масла, зажигалка, а также обгоревшие фрагменты одеяла и одежды.

Сегодня стало известно, что на берегу реки сгорела 14-летняя ученица одной из школ Измаила.

Сообщается, что полиция уже задержала школьную подругу погибшей, которая призналась в совершенном убийстве. По ее словам, таким образом она отомстила подруге за то, что та совершала мелкие кражи, когда приходила к ней в гости.

Девушка рассказала, что пригласила подругу на берег реки, сказав той, что приготовила для нее «сюрприз». С собой она взяла покрывало, бутылку растительного масла и зажигалку. На берегу она завязала «подруге» глаза и попросила ее лечь на покрывало, после чего два раза ударила ее ножом в область сердца. Затем школьница облила погибшую маслом и подожгла, а после ушла.

Подозреваемую задержали. Идет расследование.

Отметим, что официальная информация об убийстве в Измаиле пока не появлялась.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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