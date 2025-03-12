Об этом сообщил сегодня у себя в Facebook командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Также он опубликовал фото, на которых наглядно представлено, во что превратился мирный сухогруз после атаки россиян. Практически – в решето:

«Удары по портам – это удары по продовольственной безопасности мира. Россия сознательно создает угрозы глобальному рынку, пытаясь дестабилизировать поставки и нарушить международную торговлю», – прокомментировал командующий ВМС.

Он также отметил, что Военно-Морские Силы ВСУ продолжают выполнять задачи защиты украинских портов, сопровождая гражданские суда и обеспечивая безопасность морского коридора.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером вторника, 11 марта, российские террористы выпустили в сторону Одессы баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Удар пришелся на гражданское судно – сухогруз MJ Pinar. Погибли четыре сирийца – члены экипажа судна. Еще два человека – украинец, работник порта, и сириец, пятый член экипажа – получили ранения и были госпитализированы.

Как рассказал сегодня глава Одесской ОВА Олег Кипер, одному пострадавшему, работнику порта, гражданину Украины, оказали помощь на месте. А еще один гражданин Сирии был доставлен в больницу, где его успешно прооперировали. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.