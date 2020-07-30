Судьба дома Асвадурова и COVID-19 в «Инфоксводоканале»: о главных одесских новостях 29 июля

Коронавирус в «Инфоксводоканале»: как работает предприятие и бояться ли проверяющих счетчики? Вспышку коронавируса в одесском филиале водоканала зафиксировали в конце июля. Шесть бессимптомных сотрудников отправились на больничный, а по всем подразделениям, в том числе абонентским отделам, ввели усиленные санитарные меры. Какая сейчас ситуации в организации? ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус: появились свежие данные по Одесской области По состоянию на среду, 29 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 67 597 случаев заболевания COVID-19. ПОДРОБНЕЕ