Судьба дома Асвадурова и COVID-19 в «Инфоксводоканале»: о главных одесских новостях 29 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Фонари в Одессе будут гореть по ночам. В этом году в Одессе решили частично отказаться от практики выключать 70% наружного освещения после полуночи.
- В “Укравтодоре” рассказали, когда отремонтируют трассу Одесса – Мариуполь. Трасса государственного значения Одесса – Мариуполь (М-14) будет отремонтирована в следующем году.
- Вспышку коронавируса в одесском филиале водоканала зафиксировали в конце июля. Шесть бессимптомных сотрудников отправились на больничный, а по всем подразделениям, в том числе абонентским отделам, ввели усиленные санитарные меры. Какая сейчас ситуации в организации?
- Восемь месяцев назад, 4 декабря прошлого года, в Одессе произошел пожар в доме Асвадурова на ул. Троицкой, 25 (угол Пушкинской). Как сложится судьба памятника архитектуры?
- В Одесский порт построят новую дорогу. Такое решение приняли на совещании по разгрузке местных городских дорог представители мэрии, Администрации морских портов Украины и Укравтодора.