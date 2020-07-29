Новости Одессы и Одесской области

В Одесский порт построят новую дорогу

В Одесский порт построят новую дорогу

Такое решение приняли на совещании по разгрузке местных городских дорог представители мэрии, Администрации морских портов Украины и Укравтодора.

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Сейчас большегрузный транспорт идет по городским улицам, что создает трудности для движения легкового и общественного автотранспорта. Справиться с ситуацией поможет строительство новой дороги, которая соединит Объездную дорогу с эстакадой морского торгового порта.

Эта магистраль поможет разгрузить город от потока большегрузных автомобилей, а также обеспечит еще один въезд в Одесский порт. Предполагается, что протяженность дороги составит 4,3 километра, она будет бесплатной и, согласно Генплану развития Одессы, пройдет по улице Проектной.

Руководство Укравтодора рассматривает возможность осуществления этого проекта за счет государственного бюджета, а мэрия окажет содействие в оформлении документации и отведении земельного участка под строительство, для которого требуется около 20 гектаров земли. Кроме того, городские власти примут участие в разработке подробного плана территории с контейнерными стоянками и весовыми комплексами, а также пересечения новой дороги с другими планируемыми магистралями.

В мэрии этот проект назвали «Хаджибей-2», так как трасса пройдет параллельно уже существующей Хаджибейской дороге. Ожидается также, что вместе со строительством будет решаться вопрос укрепления и расширения дамбы Хаджибейского лимана и создания зоны приоритетного развития на полях фильтрации.

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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