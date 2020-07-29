Коронавирус в «Инфоксводоканале»: как работает предприятие и бояться ли проверяющих счетчики?

Вспышку коронавируса в одесском филиале водоканала зафиксировали в конце июля. Шесть бессимптомных сотрудников отправились на больничный, а по всем подразделениям, в том числе абонентским отделам, ввели усиленные санитарные меры. Какая сейчас ситуации в организации?

Сотрудники «Инфоксводоканала» находятся в постоянной зоне риска, так как в условиях даже жесткого карантина они не прекращали свою работу с абонентами. Поэтому руководство предприятия организовывает регулярные медицинские проверки.

В июле три тысячи сотрудников начали проходить тестирование на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на коронавирус, по результатам которого обнаружили шесть зараженных. Болезнь проходила бессимптомно.

Эти сотрудники работали в административном корпусе. После обнаружения у них коронавируса их отправили на больничный. Также на изоляцию отправились люди, с которыми контактировали заражённые.

В «Инфоксводоканале» сейчас проводится усиленная санитарная обработка. Сам персонал работает в штатном режиме, однако по требованиям Санэпидстанции абонентские отделы временно не принимают клиентов. По предварительной информации, такой режим продлится в течение десяти дней.

В то же время, сотрудники Инфоксводоканала по-прежнему приезжают на дом к клиентам для снятия показаний или замены счетчика. Так как ПЦР-тестирование прошел весь коллектив, то на дом к абонентам приходят только те сотрудники, которые получили отрицательный результат при анализе.