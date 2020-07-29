Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в «Инфоксводоканале»: как работает предприятие и бояться ли проверяющих счетчики?

Коронавирус в «Инфоксводоканале»: как работает предприятие и бояться ли проверяющих счетчики?

Вспышку коронавируса в одесском филиале водоканала зафиксировали в конце июля. Шесть бессимптомных сотрудников отправились на больничный, а по всем подразделениям, в том числе абонентским отделам, ввели усиленные санитарные меры. Какая сейчас ситуации в организации?

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Сотрудники «Инфоксводоканала» находятся в постоянной зоне риска, так как в условиях даже жесткого карантина они не прекращали свою работу с абонентами. Поэтому руководство предприятия организовывает регулярные медицинские проверки.

В июле три тысячи сотрудников начали проходить тестирование на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на коронавирус, по результатам которого обнаружили шесть зараженных. Болезнь проходила бессимптомно.

Эти сотрудники работали в административном корпусе. После обнаружения у них коронавируса их отправили на больничный. Также на изоляцию отправились люди, с которыми контактировали заражённые.

В «Инфоксводоканале» сейчас проводится усиленная санитарная обработка. Сам персонал работает в штатном режиме, однако по требованиям Санэпидстанции абонентские отделы временно не принимают клиентов. По предварительной информации, такой режим продлится в течение десяти дней.

В то же время, сотрудники Инфоксводоканала по-прежнему приезжают на дом к клиентам для снятия показаний или замены счетчика. Так как ПЦР-тестирование прошел весь коллектив, то на дом к абонентам приходят только те сотрудники, которые получили отрицательный результат при анализе.

 

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить