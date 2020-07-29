В “Укравтодоре” рассказали, когда отремонтируют трассу Одесса – Мариуполь

Сегодня эта дорога напоминает полосу препятствий — ямы здесь сменяются латками и наплывами. Самый большой износ трассы на участке от Мелитополя до Новой Каховки. А между тем эта трасса связывает Одесский и Мариупольский порты, бассейны Черного и Азовского морей.

К радости автомобилистов, уже в следующем году передвижение по автодороге М-14 будет беспроблемным. Соответствующие договоренности были достигнуты с «Укравтодором». Уже начата работа по подготовке проектной документации. Ремонт должны произвести в 2021 году.

Напомним, в Одессе хотят построить новую дорогу к морпорту.