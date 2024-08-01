Стрелок Сергей Кулиш завоевал Украине вторую медаль на Олимпиаде-2024

Стрелок Сергей Кулиш завоевал Украине вторую медаль на Олимпиаде-2024

Сегодня, 1 августа, копилка сборной Украины пополнилась второй наградой Олимпийских игр в Париже. Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. 

Об этом сообщает НОК Украины.

В финале 31-летний спортсмен из Черкасс шел третьим после завершения стрельбы с колена и лежа, уступая лишь норвежцу Йону-Германну Хеггу и китайцу Лю Юйкуню. Но с началом стрельбы из положения стоя с выбыванием украинец сумел захватить лидерство, которое уступил лишь за два выстрела до конца, когда уже гарантировал себе награду.

В итоге, Сергей Кулиш занял второе место после автора олимпийского рекорда в квалификации Лю Юйкуня из Китая и завоевал для Украины вторую медаль на Олимпиаде в Париже.

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Сергей Кулиш

Кулиш дебютировал на Олимпийских играх еще в далеком 2012 году в Лондоне. Тогда 19-летний стрелок принял участие в трех дисциплинах, в которых не смог побороться за медали.

А уже 4 года спустя Кулиш взял свою первую олимпийскую медаль в Рио — серебро в стрельбе из пневматической винтовки из 10м.

Настоящая драма черкасца ждала в Токио-2020. В финале Кулиш сражался за медаль, однако после небольшой паузы между попытками выстрелил в… чужую мишень.

Напомним, первую медаль для Украины на Олимпиаде-2024 в Париже завоевала Ольга Харлан. 33-летняя фехтовальщица победила саблистку из Южной Кореи.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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