Стрілець Сергій Куліш завоював Україні другу медаль на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє НОК України.

У фіналі 31-річний спортсмен із Черкас ішов третім після завершення стрільби з коліна та лежачи, поступаючись лише норвежцю Йону-Германну Хеґґу та китайцю Лю Юйкуню. Але з початком стрільби з положення стоячи з вибуванням українець зумів захопити лідерство, яким поступився лише за два постріли до кінця, коли вже гарантував собі нагороду.

У підсумку, Сергій Куліш посів друге місце після автора олімпійського рекорду в кваліфікації Лю Юйкуня з Китаю і завоював для України другу медаль на Олімпіаді в Парижі.

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Куліш дебютував на Олімпійських іграх ще в далекому 2012 році в Лондоні. Тоді 19-річний стрілець взяв участь у трьох дисциплінах, у яких не зміг поборотися за медалі.

А вже 4 роки потому Куліш взяв свою першу олімпійську медаль у Ріо – срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10м.

Справжня драма на черкасця чекала в Токіо-2020. У фіналі Куліш боровся за медаль, однак після невеликої паузи між спробами вистрілив у… чужу мішень.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді-2024 у Парижі виборола Ольга Харлан. 33-річна фехтувальниця перемогла шаблістку з Південної Кореї.