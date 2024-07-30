Ольга Харлан принесла Украине первую награду Олимпийских игр-2024

Как сообщает НОК Украины и олимпийская команда, уверенно дойдя до финала, Ольга Харлан в сложнейшем противостоянии с представительницей Южной Кореи сумела переломить ход поединка и завоевать бронзовую награду.

Первый период Ольга проиграла, второй период начался крайне нервно: Ольга уступала со счетом 5:11. В решающий момент украинская саблистка собралась и перевернула ход событий в свою пользу, нанеся 8 точных уколов подряд. Счет стал 11:12 в пользу представительницы Украины.

Далее, в нервном поединке соперницы наносили друг другу по уколу и последний, победный, был за Ольгой Харлан!

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Таким образом Ольга Харлан принесла для Украины первую медаль XXXIII Олимпийских игр в Париже.

В первые же минуты после поединка наша олимпийская медалистка поблагодарила украинских защитников и поцеловала свой сине-желтый шлем. В комментариях пресс-многочисленным журналистам она добавила:

Я посвящаю это всей Украине!

Анализируя достаточно напряженный финальный поединок, новоиспеченная обладательница «бронзы» четко очертила тот переломный и победный момент:

Победа Ольги Харлан на Играх XXXIII Олимпиады уже является историческим событием для олимпийского движения и спорта Украины. Эта победа — и в фокусе всего мира.

Напомним, следить за соревнованиями наших спртсменов можно на телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Одесса и т.д.).

Также за церемонией можно будет наблюдать на диджитал-платформе Суспільне Спорт. Для этого достаточно перейти по этой ссылке.

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