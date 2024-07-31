Четыре спортсмена Одесской области завершили участие в Олимпийских играх

Четыре спортсмена Одесской области завершили участие в Олимпийских играх

В четвертый день Олимпийских игр сразу четыре спортсмена Одесской области завершили участие в соревнованиях: теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина, а также футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк.

Об этом сообщили в НОК Украины в Одесской области.

Одесская теннисистка Даяна Ястремская должна была играть с Мартой Костюк матч 2-го круга парного турнира, но украинская пара снялась. Накануне Даяна выбыла из турнира в одиночном разряде, поэтому Олимпийские игры для нее завершились.

Причиной снятия украинской пары стало участие Костюк в матче одиночного турнира Олимпиады-2024 против Марии Саккари, который также состоялся этим вечером. Она добилась победы в трехсетовом матче, который длился три часа и прошла в четвертьфинал.

Учитывая, сколько сил забрал у Костюк этот матч, а также и то, что 31 июля в 13:00 Марта будет вести борьбу за полуфинал, было принято решение пожертвовать парной встречей.

Сборная Украины по футболу, в составе которой заявлены два игрока из Одесской области Максим Брагару и Владимир Салюк, проиграла сборной Аргентины в заключительном матче группового турнира (0:2) и выбыла из дальнейшей борьбы на Олимпийских играх, заняв 3-е место в группе.

Напомним, во вторник, 30 июля, украинская спортсменка из Одессы Элина Свитолина уступила десятой ракетке мира и чемпионке Уимблдона-2024 Барборе Крейчиковой из Чехии и выбывает из игр, не сумев пробиться в четвертьфинал.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua