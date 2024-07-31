Четыре спортсмена Одесской области завершили участие в Олимпийских играх

Об этом сообщили в НОК Украины в Одесской области.

Одесская теннисистка Даяна Ястремская должна была играть с Мартой Костюк матч 2-го круга парного турнира, но украинская пара снялась. Накануне Даяна выбыла из турнира в одиночном разряде, поэтому Олимпийские игры для нее завершились.

Причиной снятия украинской пары стало участие Костюк в матче одиночного турнира Олимпиады-2024 против Марии Саккари, который также состоялся этим вечером. Она добилась победы в трехсетовом матче, который длился три часа и прошла в четвертьфинал.

Учитывая, сколько сил забрал у Костюк этот матч, а также и то, что 31 июля в 13:00 Марта будет вести борьбу за полуфинал, было принято решение пожертвовать парной встречей.

Сборная Украины по футболу, в составе которой заявлены два игрока из Одесской области Максим Брагару и Владимир Салюк, проиграла сборной Аргентины в заключительном матче группового турнира (0:2) и выбыла из дальнейшей борьбы на Олимпийских играх, заняв 3-е место в группе.

Напомним, во вторник, 30 июля, украинская спортсменка из Одессы Элина Свитолина уступила десятой ракетке мира и чемпионке Уимблдона-2024 Барборе Крейчиковой из Чехии и выбывает из игр, не сумев пробиться в четвертьфинал.