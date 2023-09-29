Страшная статистика: ежедневно около 20 жителей Одесской области получают инсульт

Сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Болезни сердца и системы кровообращения занимают второе место в структуре заболеваемости в Одесской области.

За 2022 год общая картина заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения нашего региона составила почти 943 тыс. случаев. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА.

З 9 месяцев 2023 года уже зарегистрировано 3 тысячи 636 случаев острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта). Ежедневно в области в среднем регистрируется около 20 человек с данным диагнозом.

Кроме того, за последние 9 месяцев зарегистрировано — 11 118 случаев острого коронарного синдрома. Приблизительно у 6 пациентов ежедневно регистрируется данное заболевание в нашей области.

Сердечно-сосудистые заболевания являются главными причинами заболеваемости и смертности во всем мире. Они вызваны возрастными изменениями, нарушениями обмена веществ, неразумным питанием, алкогольными и табачными повадками, малой физической активностью и стрессами. Это может привести к распространенным заболеваниям, таким как гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность и атеросклероз сосудов.

Как позаботиться о своем сердце

Наше сердце работает каждый день, каждый час ежеминутно, оно работает постоянно, даже когда мы делаем рутинные вещи. Но как правило, мы обращаем на него внимание только когда уже чувствуем себя плохо.

Во время войны стресс и другие факторы могут еще больше усугубить ситуацию. Поэтому так важно найти 1 час в год, чтобы позаботиться о нем и обсудить риски для сердца со своим врачом. Особенно, если человек в следующей группе риска:

возраст 50+ для женщин и 40+ для мужчин;

диабет;

гипертония или эпизод повышения давления;

повышенный холестерин;

употребление алкоголя и курения;

в семье были случаи инфаркта или инсульта у родственников до 50-ти лет;

чувствуете одышку и боль в груди во время физических нагрузок;

чувствуете, что сердце бьется не в такт, неравномерно, «с перебоями».

Поэтому особое внимание необходимо уделять общему самочувствию и следовать следующим рекомендациям для предупреждения возникновения осложнений:

мониторить и вести дневник артериального давления;

следить за своим питанием;

регулярно заниматься спортом

полноценно питаться

отказаться от вредных привычек;

учиться справляться со стрессом.

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