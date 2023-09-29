Лечение онлайн: в правительстве приняли закон о телемедицине

Телемедицина и онлайн медицина в Украине присутствует давно и не является диковинкой. Но до сих пор не было четкого и понятного регламента по оказанию медицинской помощи онлайн на расстоянии. Что это означает и сделает ли он медицинскую помощь более эффективной и доступной?

Изменения вступили в силу с сентября 2023 года после принятия закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по функционированию телемедицины» № 3301-IX от 09.08.2023 года, который должен урегулировать вопрос применения телемедицины.

Что такое телемедицина

Телемедицина — это способ диагностики проблем со здоровьем с помощью онлайн технологий, наподобие онлайн медицина в сервисе Helsi.

Часто термин «телемедицина» присутствует в медиа, когда речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших где-то на периферии. И пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Их доставляют в ближайшее медицинское учреждение и, не имея возможности оказать качественные медицинские услуги на месте, консультируются по видео или телефонной связи со специалистами более крупных кластерных больниц.

Еще онлайн медицина приходит на помощь тем, кто намерен поехать лечиться за границу. Сначала таким пациентам приходится отсылать свои документы в клинику или проходить телеконсультирование со специалистами оттуда. Вот, кажется, и все, что известно о телемедицине. И только тем, кто с ней сталкивался.

Для большинства людей и врачей телемедицина вообще неизвестна. Ведь сначала ее позиционировали именно как вспомогательное мероприятие, позволяющее упростить вопросы диагностики инсультов, сложных травм на расстоянии. Теперь телемедицина становится глобальным направлением нашей медицины и ее должны нормировать новым законом.

Что нужно для онлайн медицины

Теледиагностика, телелечение, телереабилитация – эти понятия являются составляющими нового закона. Но они будут работать только там, где есть соответствующее техническое обеспечение компьютерами, интернетом – в кластерных больницах, крупных амбулаториях семейной медицины, частных медицинских центрах. А если человек живет в небольшом отдаленном населенном пункте и не имеет компьютера, то он, оставаясь больным дома, не будет иметь ни теледиагностики, ни телелечения, ни телереабилитации. К сожалению, проблемы этой прослойки населения нашей страны (а она в результате войны становится все шире) разработчики закона во внимание не принимали.

Кроме того, термины «теледиагностика», «телелечение», «телереабилитация» и другие могут иметь разные толкования, четкого юридического их определения не существует. Именно на это обратили внимание в Главном юридическом управлении Верховной Рады и написали в своем заключении:

«Определение термина «теледиагностика» не раскрывает, между какими субъектами будет происходить обмен медицинской информацией. Следует обратить внимание на то, что Основы законодательства Украины о здравоохранении не содержат определение термина «телереабилитация».

Учитывая эти существенные замечания, а они были и у других комитетов Верховной Рады, Главное юридическое управление Верховной Рады сочло необходимым отправить законопроект на доработку. Но эта рекомендация осталась проигнорированной. И законопроект стал действующим законом. Теперь предоставлять услуги телемедицины имеют право те учреждения, которые получили лицензию на медицинскую практику. И будет происходить это при полном отсутствии норм и правил оказания такой помощи.

Кто будет финансировать телемедицину

Реализация закона «О телемедицине» не требует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов, а будет осуществляться с применением возможностей финансовой и технической помощи, предоставляемой Украине международными учреждениями и организациями, а также зарубежными странами. Техническая помощь будет привлекаться в виде экспертной помощи, необходимых материальных ресурсов, выделенных на целевые нужды.

Привлечение материально-технической помощи для развития телемедицины в Украине предусмотрено на три года. Ориентировочная сумма финансового обеспечения для реализации мероприятий по телемедицине на 2023 год составляет 91 миллион 763,4 тысячи гривен. Деньги неплохие, но совершенно непонятно, как и на что они будут тратиться, если качественной и четкой юридической основы у этого документа нет.

Удивляет, что в пояснительной записке к законопроекту его разработчики утверждали, что закон не имеет никакого отношения к работе органов местного самоуправления, правам и интересам территориальных общин, местному и региональному развитию, социально-трудовой сфере, правам лиц с инвалидностью. Прочитав такое, возникает вопрос: а зачем тогда принимать такой закон? Выходит, что он не имеет никакого отношения к реальным проблемам людей и будет создавать лишь более благоприятные условия для теоретиков от медицины, которые будут готовить научные статьи и диссертации по цифровизации отечественного здравоохранения.

Светлана Комисаренко