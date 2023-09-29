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Хвороби серця під час війни: статистика на Одещині лякає

Хвороби серця під час війни: статистика на Одещині лякає

Сьогодні, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. Хвороби серця та системи кровообігу посідають друге місце у структурі захворюваності на Одещині.

За 2022 рік загальна картина захворюваності на серцево-судинні захворювання серед населення нашого регіону склала майже 943 тис. випадків. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА.

З 9 місяців 2023 року вже зареєстровано 3 тисячі 636 випадків гострого порушення мозкового кровообігу (інсульту). Щодня в області в середньому реєструється близько 20 осіб із цим діагнозом.

Крім того, за останні 9 місяців зареєстровано – 11 118 випадків гострого коронарного синдрому. Приблизно у 6 пацієнтів щодня реєструється дане захворювання у нашій області.

Серцево-судинні захворювання є головними причинами захворюваності та смертності у всьому світі. Вони викликані віковими змінами, порушеннями обміну речовин, нерозумним харчуванням, алкогольними та тютюновими звичками, малою фізичною активністю та стресами. Це може призвести до поширених захворювань, таких як гіпертонія, інфаркт, інсульт, серцева недостатність та атеросклероз судин.

Як подбати про своє серце

Наше серце працює щодня, щогодини щохвилини, воно працює постійно, навіть коли ми робимо рутинні речі. Але, як правило, ми звертаємо на нього увагу лише коли вже почуваємося погано.

Під час війни стрес та інші фактори можуть ще більше посилити ситуацію. Тому так важливо знайти 1 годину на рік, щоб подбати про нього та обговорити ризики для серця зі своїм лікарем. Особливо, якщо людина у наступній групі ризику:

  • вік 50+ для жінок та 40+ для чоловіків;
  • діабет;
  • гіпертонія або епізод підвищення тиску;
  •  підвищений холестерин;
  • вживання алкоголю та куріння;
  • у сім’ї були випадки інфаркту або інсульту у родичів до 50 років;
  •  відчуваєте задишку і біль у грудях під час фізичних навантажень;
  •  відчуваєте, що серце б’ється не в такт, нерівномірно, “з перебоями”.

Тому особливу увагу необхідно приділяти загальному самопочуттю та слідувати наступним рекомендаціям для запобігання виникненню ускладнень:

  • моніторити та вести щоденник артеріального тиску;
  • стежити за своїм харчуванням;
  • регулярно займатися спортом
  • повноцінно харчуватися
  • відмовитись від шкідливих звичок;
  • вчитися справлятися зі стресом.

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