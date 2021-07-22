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Как Одесса ликвидирует последствия ночной стихии – фоторепортаж

Как Одесса ликвидирует последствия ночной стихии – фоторепортаж

В ночь на 22 июля на Одессу обрушился сильный затяжной ливень, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В результате затопило ряд улиц в разных районах города.

Как сообщают в одесской мэрии, из-за большого объема выпавших осадков технических возможностей ливневой канализации оказалось явно недостаточно.

Сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» всю ночь откачивали воду и поддерживали дождеприемники в рабочем состоянии.

По состоянию на утро четверга, 22 июля, в городе работают 54 единицы спецтехники и 211 сотрудников КП «Городские дороги».

А по данным КП «Горзелентрест» по состоянию на 07:55 в городе зафиксировано падение деревьев и крупных веток по 32 адресам, из которых по 16-ти адресам последствия уже ликвидированы. В результате падения деревьев повреждено несколько автомобилей.

Также в мэрии представили фоторепортаж о том, как в Одессе ликвидируют последствия стихии:

ливень в Одессе 22 июля
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Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что из-за сильнейшего ночного ливня целые районы Одессы оказались затопленными.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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