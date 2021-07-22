Из-за сильного ливня поселок Котовского оказался заблокирован. По городу многочленные пробки. Пересыпь затоплена, проезд по улицам Черноморского казачества и Атамана Головатого закрыт.
Обращаем внимание, что сегодня ночью, 22 июля, на Одессу обрушился сильнейший ливень, вода затопила многие улицы.
Объездная дорога стоит в пробке. Кроме того, что она не справляется с возросшим потоком автомобилей, там две аварии.
Поэтому ехать на поселок Котовского или из этого района настоятельно не рекомендуется.
Кроме того большая пробка на улице Михаила Грушевского и на прилегающей к ней Парковой из-за ДТП.
Пробки на всем протяжении Люстдорфской дороги и Краснова. Пробка на Люстдорфской дороги переходит в затор на Водопроводной.
На Черемушках пробки на Филатова, Бреуса, Ицхака Рабина.
Сложно въехать в Одессу через Ивановский путепровод. Помимо обычной пробки со стороны Овидиопольской дороги там пробка еще и на Житомирской.
ОБНОВЛЕНО в 12:20
Ситуация с пробками в городе лишь ухудшилась. Согласно данных сервиса Гугл Пробки, Объездная дорога превратилась в сплошную пробку от Авангарда до поселка Котовского. Застыл в пробках и центр города.
Без крайней необходимости сегодня лучше не пользоваться автомобилями и оставаться дома. Общественный транспорт также ходит редко. Часть маршрутов не работают вовсе.
Фото The Weather Lab