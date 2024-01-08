Стихия накрывает всю Одесскую область: какие последствия

Как сообщают в соцсетях жители Одесского региона, с утра в большинстве населенных пунктов шел дождь при плюсовой температуре. Позже температурный столбик резко опустился ниже 0°С. Дождь перешел в крупу, местами выпал мокрый снег. Порывистый ветер обрывает провода электросетей, многие жители остались без света.

Напомним, первыми встретили непогоду северные районы Одесской области.

Какая ситуация на дорогах области

По состоянию на 15:30 часов дня проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения Одесской области обеспечен. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Покрытие дорог местами заснеженное, местами мокрое. Подрядные организации продолжают обрабатывать автомобильные дороги противогололедными материалами. Всего на дорогах Одесской области работают 130 единиц дорожной техники и 160 работников.

Участники дорожного движения просят учитывать погодные условия и быть особенно внимательными за рулем:

не превышайте скорость,

пользуйтесь ремнями безопасности,

соблюдайте безопасную дистанцию во время движения,

придавайте приоритет в движении снегоуборочной технике.

«Особенно внимательны будьте, приближаясь к перекресткам и пешеходным переходам. Помните, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в разы, а экстренное торможение может не дать желаемого эффекта», — сообщили в службе.

Читайте также: Какая сейчас погода в Одессе и Одесской области: температура, осадки

К сожалению, из-за погодных условий уже произошло ДТП. В Подольском районе водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Спасатели с помощью лебедки и противооткатных устройств вытащили пострадавший автомобиль из обочины на проезжую часть.

Напомним, о состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения можно обращаться на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

Какая ситуация со светом

По состоянию на 17.00 без света остается 307 населенных пунктов. Больше всего пострадал Подольский район. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Налипание мокрого снега на линиях электропередачи, шквальные порывы ветра влекут за собой «галопирование проводов», создавая аварийные ситуации в первую очередь на высоковольтных сетях. То есть от близкого контакта проводов может возникнуть короткое замыкание. Как следствие – значительная часть клиентов остается без света.

«Наши ребята чинят линии, однако из-за порывов ветра происходят новые аварии. Как только ветер утихнет — будет легче заживить большую часть клиентов и перейти к отработке линий среднего и низкого напряжения», — говорят энергетики.

Читайте также: Одесса под ударом непогоды: что происходит сейчас (фото, видео)