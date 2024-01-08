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В Одесской области бушует непогода: уже сотни населенных пунктов обесточены

В Одесской области бушует непогода: уже сотни населенных пунктов обесточены

Начиная со вчерашнего дня, в Одесской области ухудшается погода — усиливается ветер, выпал мокрый снег, в северных районах снижается температура. В результате погодных условий обесточено 236 населенных пунктов.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

По состоянию на утро 8 января 2024 года без света остаются 67 тысяч семей в 236 населенных пунктах.

Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

Энергетики начали ликвидировать последствия непогоды еще вчера. За это время им удалось:

  • отремонтировали 16 воздушных линий,
  • 411 трансформаторных подстанций
  • вернули свет для 22 668 семей в 73 населенных пункта.

По словам энергетиков, работы усложняют погодные условия — гололедица, дождь с переходом в снег, намерзание льда на проводах, порывы ветра. В таких условиях возникает опасное явление – «галопирование проводов», дополнительно создающее аварийные ситуации.

Энергетики продолжают работать в сложных погодных условиях и возвращать свет в дома жителей Одесской области.

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В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите нам об этом через удобный для вас способ:

  • частные сообщения на странице фейсбука;
  • специальную форму на сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;
  • чат-бот Telegram и Viber;

Также можно позвонив по номерам колл-центра:

  • с мобильного телефона +38 (068/095/073) 750 90 90,
  • стационарный телефон +38 (048) 705 90 90.

В Минэнерго сообщают из-за ухудшения погодных условий — вьюги, налипания мокрого снега и гололеда обесточенные населенные пункты уже в 8 областях. Больше всего в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях.

Погодные условия ухудшаются, количество отключений может увеличиваться. В Одесской области на текущие сутки прогнозируется гололедица, налипание мокрого снега, днем ​​порывы ветра 15-20 м/с.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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