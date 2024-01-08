В Одесской области бушует непогода: уже сотни населенных пунктов обесточены

Начиная со вчерашнего дня, в Одесской области ухудшается погода — усиливается ветер, выпал мокрый снег, в северных районах снижается температура. В результате погодных условий обесточено 236 населенных пунктов.
Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».
По состоянию на утро 8 января 2024 года без света остаются 67 тысяч семей в 236 населенных пунктах.
Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.
Энергетики начали ликвидировать последствия непогоды еще вчера. За это время им удалось:
- отремонтировали 16 воздушных линий,
- 411 трансформаторных подстанций
- вернули свет для 22 668 семей в 73 населенных пункта.
По словам энергетиков, работы усложняют погодные условия — гололедица, дождь с переходом в снег, намерзание льда на проводах, порывы ветра. В таких условиях возникает опасное явление – «галопирование проводов», дополнительно создающее аварийные ситуации.
Энергетики продолжают работать в сложных погодных условиях и возвращать свет в дома жителей Одесской области.
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В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите нам об этом через удобный для вас способ:
- частные сообщения на странице фейсбука;
- специальную форму на сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;
- чат-бот Telegram и Viber;
Также можно позвонив по номерам колл-центра:
- с мобильного телефона +38 (068/095/073) 750 90 90,
- стационарный телефон +38 (048) 705 90 90.
В Минэнерго сообщают из-за ухудшения погодных условий — вьюги, налипания мокрого снега и гололеда обесточенные населенные пункты уже в 8 областях. Больше всего в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях.
Погодные условия ухудшаются, количество отключений может увеличиваться. В Одесской области на текущие сутки прогнозируется гололедица, налипание мокрого снега, днем порывы ветра 15-20 м/с.