В Одесской области бушует непогода: уже сотни населенных пунктов обесточены

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

По состоянию на утро 8 января 2024 года без света остаются 67 тысяч семей в 236 населенных пунктах.

Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

Энергетики начали ликвидировать последствия непогоды еще вчера. За это время им удалось:

отремонтировали 16 воздушных линий,

411 трансформаторных подстанций

вернули свет для 22 668 семей в 73 населенных пункта.

По словам энергетиков, работы усложняют погодные условия — гололедица, дождь с переходом в снег, намерзание льда на проводах, порывы ветра. В таких условиях возникает опасное явление – «галопирование проводов», дополнительно создающее аварийные ситуации.

Энергетики продолжают работать в сложных погодных условиях и возвращать свет в дома жителей Одесской области.

В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите нам об этом через удобный для вас способ:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальную форму на сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;

чат-бот Telegram и Viber;

Также можно позвонив по номерам колл-центра:

с мобильного телефона +38 (068/095/073) 750 90 90 ,

, стационарный телефон +38 (048) 705 90 90.

В Минэнерго сообщают из-за ухудшения погодных условий — вьюги, налипания мокрого снега и гололеда обесточенные населенные пункты уже в 8 областях. Больше всего в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях.

Погодные условия ухудшаются, количество отключений может увеличиваться. В Одесской области на текущие сутки прогнозируется гололедица, налипание мокрого снега, днем ​​порывы ветра 15-20 м/с.