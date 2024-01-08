Одесса под ударом непогоды: что происходит сейчас (фото, видео)

Как сообщили в мэрии, городские службы работают в усиленном режиме. Все котельные предоставляют услуги в штатном порядке, повышена температура подачи теплоносителя.

На Куликовом поле уже развернут мобильный пункт обогрева. Также будут работать муниципальные Пункты несокрушимости.

Также напоминаем, что в Одессе работает единственный номер аварийной службы 15-01.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к горожанам:

Уважаемые одесситы!

В дни непогоды просьба без необходимости не выходить на улицу, особенно старикам и беременным. Просьба к автолюбителям:

— ограничить выезд за пределы города;

— при парковке автомобилей убедиться, что они не мешают работе коммунальной техники;

– кроме того, помните о вероятности обрыва проволок, падения веток и деревьев. Также обращаюсь к руководителям предприятий и учреждений: в дни непогоды по возможности перевести работников на дистанционную работу.

Трамваи и троллейбусы уходят в депо

Половина подвижного состава КП «Одесгорэлектротранс» покидает маршруты и уходит в депо.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время температура постепенно падает, а это значит, что при существенном похолодания провода заледенеют, и тогда транспорт попадет в ловушку и останется на линии.

Такие случаи неоднократно случались в Одессе в предыдущие годы во время зимних стихий.

Теперь интервалы в работе электрического транспорта станут еще больше. Это следует учесть при планировании передвижений.

Ситуация на дорогах

В связи с непогодой водителей просят не выезжать на дороги при отсутствии экстренной необходимости — это мешает работе коммунальной техники.

На перекрестке пр. Небесной Сотни и ул. Ак. Глушко не работает светофор. Водителям советуют скорректировать свой маршрут.

В результате ДТП было повреждено сопротивление и выгорело светофорное оборудование. В настоящее время сопротивление заменено, как позволят погодные условия, будет возобновлена работа светофоров, сообщили в мэрии.

«Одесская жизнь» сообщала, что в результате непогоды сотни населенных пунктов остаются обесточенными. Но к вечеру ожидается ухудшение погодных условий. Поэтому в Минэнерго предупреждают, что количество обесточенных населенных пунктов будет увеличиваться.

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