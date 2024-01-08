Непогода накрывает север Одесской области: фоторепортаж из Балты

Кроме того, местные жители вспомнили, что такое зима и оделись в теплые вещи. Правда, донимает еще и холодный порывистый ветер.

Но коммунальщики справляются с необычным для этой зимой снегом — тротуары расчищены и посыпаны для безопасности пешеходов. Хотя в это время снег метет и по прогнозам синоптиков только будет усиливаться.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, Подольский район страдает от непогоды больше всего. В 105 населенных пунктах района, а это 86 тысяч 109 человек, отсутствует электроснабжение. Но централизованное водо-, тепло-, газоснабжение есть. Дороги проездные, гололедица. Техника работает.

Правда, ситуация на дорогах несколько ухудшилась. В Нацполиции сообщили, что на Любашевском направлении уже затруднено движение транспорта. После дождя начал падать снег, на дорогах образовался гололед.

Безопасность дорожного движения обеспечивают правоохранители и просят водителей соблюдать осторожность и внимательность. При необходимости следует звонить по телефону на “102”.

А водителей, планирующих поездку, просят воздержаться от путешествия и переждать непогоду.

Читайте также: На дорогах Одесщины из-за непогоды затруднено движение автомобилей: на некоторых дорогах гололедица (ОБНОВЛЕНО)