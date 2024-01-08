Какая сейчас погода в Одессе и Одесской области: температура, осадки

Сегодня, 8 января 2024 года, в Одесской области бушует циклон, который принес холодный арктический воздух. Если утром минусовая температура была только в северных районах, то по состоянию на 14 часов, мороз добрался до Одессі и южных районов.
Об этом свидетельствуют данные метеостанций Одесской области. Данные опубликованы в телеграм-канале THE WEATHER LAB.
Из-за дождя и низкой температуры, в некоторых населенных пунктах уже наблюдают наслоение льда:
- Болград – 4 мм,
- Раздельная — 4 мм,
- Затишье — 7 мм.
Кроме того, по данным метеостанций, сейчас погода в Одесской области выглядит следующим образом
- Любашевка — мороз 8,4 градуса, идет снег,
- Затишье — мороз 7,9 градуса, идет снег,
- Раздельная — мороз 6,6 градуса, идет снег,
- Болград — мороз 5,9 градуса, гололедица,
- Сербка — мороз 5,5 градуса, гололедица,
- Измаил — мороз 4,5 градуса, облачно,
- Сарата — мороз 3,5 градуса, дождь,
- Южный — мороз 1,6 градуса, гололедица,
- Одесса — мороз 1,3 градуса, гололедица,
- Вилковое — мороз 0,6 градуса, дождь,
- Одесса (порт) — 0,0 градуса, дождь,
- Черноморск — +0,1 градуса, дождь,
- Белгород-Днестровский +0,4, дождь.
Также во всех районах наблюдается порывистый ветер.
«Одесская жизнь» сообщала, что в результате непогоды сотни населенных пунктов остаются обесточенными. Но к вечеру ожидается ухудшение погодных условий. Поэтому в Минэнерго предупреждают, что количество обесточенных населенных пунктов будет увеличиваться.
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Фото иллюстративное