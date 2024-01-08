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Какая сейчас погода в Одессе и Одесской области: температура, осадки

Какая сейчас погода в Одессе и Одесской области: температура, осадки

Сегодня, 8 января 2024 года, в Одесской области бушует циклон, который принес холодный арктический воздух. Если утром минусовая температура была только в северных районах, то по состоянию на 14 часов, мороз добрался до Одессі и южных районов.

Об этом свидетельствуют данные метеостанций Одесской области. Данные опубликованы в телеграм-канале THE WEATHER LAB.

Из-за дождя и низкой температуры, в некоторых населенных пунктах уже наблюдают наслоение льда:

  • Болград – 4 мм,
  • Раздельная — 4 мм,
  • Затишье — 7 мм.

Кроме того, по данным метеостанций, сейчас погода в Одесской области выглядит следующим образом

  • Любашевка — мороз 8,4 градуса, идет снег,
  • Затишье — мороз 7,9 градуса, идет снег,
  • Раздельная — мороз 6,6 градуса, идет снег,
  • Болград — мороз 5,9 градуса, гололедица,
  • Сербка — мороз 5,5 градуса, гололедица,
  • Измаил — мороз 4,5 градуса, облачно,
  • Сарата — мороз 3,5 градуса, дождь,
  • Южный — мороз 1,6 градуса, гололедица,
  • Одесса — мороз 1,3 градуса, гололедица,
  • Вилковое — мороз 0,6 градуса, дождь,
  • Одесса (порт) — 0,0 градуса, дождь,
  • Черноморск — +0,1 градуса, дождь,
  • Белгород-Днестровский +0,4, дождь.

Также во всех районах наблюдается порывистый ветер.

«Одесская жизнь» сообщала, что в результате непогоды сотни населенных пунктов остаются обесточенными. Но к вечеру ожидается ухудшение погодных условий. Поэтому в Минэнерго предупреждают, что количество обесточенных населенных пунктов будет увеличиваться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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