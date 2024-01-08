Какая сейчас погода в Одессе и Одесской области: температура, осадки

Об этом свидетельствуют данные метеостанций Одесской области. Данные опубликованы в телеграм-канале THE WEATHER LAB.

Из-за дождя и низкой температуры, в некоторых населенных пунктах уже наблюдают наслоение льда:

Болград – 4 мм,

Раздельная — 4 мм,

Затишье — 7 мм.

Кроме того, по данным метеостанций, сейчас погода в Одесской области выглядит следующим образом

Любашевка — мороз 8,4 градуса, идет снег,

Затишье — мороз 7,9 градуса, идет снег,

Раздельная — мороз 6,6 градуса, идет снег,

Болград — мороз 5,9 градуса, гололедица,

Сербка — мороз 5,5 градуса, гололедица,

Измаил — мороз 4,5 градуса, облачно,

Сарата — мороз 3,5 градуса, дождь,

Южный — мороз 1,6 градуса, гололедица,

Одесса — мороз 1,3 градуса, гололедица,

Вилковое — мороз 0,6 градуса, дождь,

Одесса (порт) — 0,0 градуса, дождь,

Черноморск — +0,1 градуса, дождь,

Белгород-Днестровский +0,4, дождь.

Также во всех районах наблюдается порывистый ветер.

«Одесская жизнь» сообщала, что в результате непогоды сотни населенных пунктов остаются обесточенными. Но к вечеру ожидается ухудшение погодных условий. Поэтому в Минэнерго предупреждают, что количество обесточенных населенных пунктов будет увеличиваться.

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Фото иллюстративное