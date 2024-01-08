Стихія накриває всю Одеську область: які наслідки

Як повідомляють у соцмережах жителі Одеського регіону, зранку у більшості населених пунктів йшов дощ за плюсової температури. Пізніше температурний стовпчик різко опустився нижче від 0°С. Дощ перейшов у крупу, подекуди випав мокрий сніг. Поривчастий вітер обриває дроти електромереж, багато жителів залишилися без світла.

Нагадаємо, першими зустріли негоду північні райони Одеської області.

Яка ситуація на дорогах області

Станом на 15:30 годину дня проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення Одеської області забезпечено. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Покриття доріг подекуди засніжене, подекуди мокре. Підрядні організації продовжують обробляти автомобільні дороги протиожеледними матеріалами. Загалом на дорогах Одеської області працюють 130 одиниць дорожньої техніки та 160 працівників.

Учасники дорожнього руху просять враховувати погодні умови та бути особливо уважними за кермом:

не перевищуйте швидкість,

користуйтеся ременями безпеки,

дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху,

надавайте пріоритет у русі снігоприбиральної техніки.

“Особливо уважні будьте, наближаючись до перехресть та пішохідних переходів. Пам’ятайте, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не дати бажаного ефекту”, – повідомили у службі.

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На жаль, через погодні умови вже сталася ДТП. У Подільському районі водій не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Рятувальники за допомогою лебідки та противідкатних пристроїв витягли потерпілий автомобіль з узбіччя на проїжджу частину.

Нагадаємо, про стан проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення можна звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Яка ситуація зі світлом

Станом на 17:00 без світла залишається 307 населених пунктів. Найбільше постраждав Подільський район. Про це повідомили у ДПЕК “Одеські електромережі”.

Налипання мокрого снігу на лініях електропередачі, шквальні пориви вітру спричиняють «галопування проводів», створюючи аварійні ситуації насамперед на високовольтних мережах. Тобто, від близького контакту проводів може виникнути коротке замикання. Як наслідок – значна частина клієнтів залишається без світла.

“Наші хлопці лагодять лінії, проте через пориви вітру трапляються нові аварії. Як тільки вітер вщухне – буде легше загоїти більшу частину клієнтів і перейти до відпрацювання ліній середньої та низької напруги”, – кажуть енергетики.

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