Новости Одессы и Одесской области

Стеклянная бутылка XVIII века и новая разметка на Пушкинской: коротко о главных новостях 9 июля

Стеклянная бутылка XVIII века и новая разметка на Пушкинской: коротко о главных новостях 9 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

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  • В Одессе запланировали большой ремонт лифтов. В ближайшее время в Одессе планируют привести в порядок 108 лифтов в жилых домах.
  • Одесские археологи продолжают исследовать Аккерманскую крепость. Недавно там была обнаружена стеклянная бутылка.
  • Участок улицы Пушкинской сделали четырехполосным, а также запретили парковку. Пока что разметка и знаки носят адаптационный характер, но штрафовать за нарушения начнут уже 4 августа. Наш корреспондент узнал, обращают ли водители внимание на новые знаки?
  • Все основные работы по реконструкции спуска Маринеско уже окончены. Корреспондент «Одесской жизни» сегодня впервые увидел отсутствие рабочей техники на старом спуске.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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