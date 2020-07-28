Стеклянная бутылка XVIII века и новая разметка на Пушкинской: коротко о главных новостях 9 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе запланировали большой ремонт лифтов. В ближайшее время в Одессе планируют привести в порядок 108 лифтов в жилых домах.
- Турция — одна из первых стран, принявших на отдых наших туристов в условиях пандемии коронавируса. Сюда можно слетать без тестов и вернуться без самоизоляции. Как отдыхают и как соблюдают там дистанцию?
- Одесские археологи продолжают исследовать Аккерманскую крепость. Недавно там была обнаружена стеклянная бутылка.
- Участок улицы Пушкинской сделали четырехполосным, а также запретили парковку. Пока что разметка и знаки носят адаптационный характер, но штрафовать за нарушения начнут уже 4 августа. Наш корреспондент узнал, обращают ли водители внимание на новые знаки?
- Все основные работы по реконструкции спуска Маринеско уже окончены. Корреспондент «Одесской жизни» сегодня впервые увидел отсутствие рабочей техники на старом спуске.