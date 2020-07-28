Стеклянная бутылка XVIII века и новая разметка на Пушкинской: коротко о главных новостях 9 июля

Новая разметка на Пушкинской: как проходит адаптационный режим? Участок улицы Пушкинской сделали четырехполосным, а также запретили парковку. Пока что разметка и знаки носят адаптационный характер, но штрафовать за нарушения начнут уже 4 августа. Наш корреспондент узнал, обращают ли водители внимание на новые знаки. ПОДРОБНЕЕ

Маски, дистанция и повара на раздаче all inclusive: как одесситка отдохнула в Турции Турция — одна из первых стран, принявших на отдых наших туристов в условиях пандемии коронавируса. Сюда можно слетать без тестов и вернуться без самоизоляции. Как отдыхают и как соблюдают там дистанцию? Об этом «Одесской жизни» рассказала Анна Пышная, которая недавно побывала на Анталийском побережье. ПОДРОБНЕЕ